Triediť treba i rolky od toaletného papiera či obaly od vajíčok

Bratislava 19. apríla (TASR) - Papier, ktorý je veľmi často používaným materiálom, nie je donekonečna recyklovateľný ako sklo a kovy. "Napriek tomu má veľký význam ním čo najviac šetriť a ak už má skončiť ako odpad, tak potom ho treba odhodiť do toho správneho kontajnera," povedal pre TASR Marek Brinzík z organizácie zodpovednosti výrobcov Natur-Pack. Do modrých kontajnerov patria aj rolky od toaletného papiera či obaly od vajíčok a pizze.



Základnou zásadou správneho triedenia odpadov z papiera je, aby neskončili v prírode ani zmesovom kontajneri. "A aj keď papier v prírode podlieha pomerne rýchlemu rozkladu a nerobí takú šarapatu ako plasty a sklo, do prírody zásadne nepatrí. A nepatrí ani do zmesového kontajnera," skonštatoval Brinzík.



Papierové krabice treba pred vyhodením dôkladne postláčať. V závislosti od ich veľkosti sa dá takto ušetriť až 80 percent obsahu kontajnera. "Vďaka tomu sa dá veľmi účinne zabrániť jeho preplneniu a v dôsledku toho aj nesprávnemu vyhadzovaniu papiera do susediacich, najčastejšie zmesových kontajnerov," doplnil Brinzík.



Triedenie odpadov z papiera je na Slovensku jednotné. "Odpadom z papiera alebo papierovej lepenky prislúcha modrá farba a takmer všade sa aj triedia do kontajnerov, prípadne vriec, modrej farby, výnimočne sa využívajú aj kontajnery inej farby, ale prinajmenšom nálepky na kontajneroch musia byť modré," vysvetlil Brinzík.



Do modrých kontajnerov patria noviny, časopisy, kartónové krabice, kancelársky papier aj rolky od toaletného papiera a obaly od vajíčok. "Pre recyklátora nie je problémom ani obal od pizze, a to aj v prípade, že je na ňom aj zopár mastných fľakov," poznamenal Brinzík.



Z vyzbieraného papiera sa recykláciou vyrábajú rôzne papierové materiály od kancelárskych papierov cez utierky a servítky, toaletný papier, vlnitú lepenky až po rozmanité papierové kartóny a škatule.