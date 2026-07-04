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Triedite odpad správne? Aj pri grilovačke myslite na tieto veci
Obaly netreba pred vytriedením dôkladne umývať.
Autor TASR
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Bratislava 4. júla (TASR) - Najčastejšie chyby pri triedení odpadu po grilovačke sa zvyknú robiť pri kombinovaných obaloch. Na správne triedenie najbežnejších obalov po grilovaní poukázala organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) Envi-Pak. Zálohované obaly patria naspäť do obchodov a ostatné obaly treba správne vytriediť podľa materiálu, z ktorého sú vyrobené. Obaly nie je potrebné dôkladne umývať.
„Najčastejšie chyby zvykneme robiť pri triedení kombinovaných obalov. Hoci plastová vanička od mäsa a jej ochranná fólia patria do triedeného zberu plastov, pred vytriedením ich treba vždy od seba oddeliť. Sú totiž vyrobené z rôznych druhov plastu, ktoré sa recyklujú odlišným spôsobom. Ak ich od seba neoddelíme, na triediacej linke ich už nie je možné dotriediť,” vysvetlila riaditeľka komunikácie OZV Envi-Pak Katarína Kretter. Rovnaké pravidlo platí aj pri ďalších obaloch zložených z viacerých materiálov. Aby bolo možné jednotlivé materiály recyklovať, musia byť od seba oddelené už pri triedení v domácnostiach.
Obaly netreba pred vytriedením dôkladne umývať. „Stačí odstrániť zvyšky jedla. Pred vyhodením je potrebné obaly čo najviac stlačiť, respektíve zmenšiť ich objem, aby zaberali menej miesta a zberová spoločnosť tak v konečnom výsledku neprevážala vzduch,“ dodala Kretter s tým, že sa to týka napríklad kartónových či papierových, ale aj rôznych plastových obalov.
Envi-Pak upozorňuje, že pravidlá triedenia sa môžu v jednotlivých obciach líšiť. Papier a sklo sa zbierajú vždy samostatne. Plasty, kovové obaly a nápojové kartóny sa môžu podľa systému v danej obci zbierať buď oddelene, alebo spoločne, najčastejšie do žltého kontajnera či vreca.
Zabúdať netreba ani na plánovanie nákupov pred grilovačkou. „Aby sme predchádzali tomu, že nakúpime množstvá, ktoré nie sme schopní spotrebovať. Keď nám však po grilovačke ostane zopár porcií jedla, neznamená to, že ich musíme automaticky vyhodiť,“ povedala Kretter a dodala, že ak ich správne uskladníme, môžu byť základom ďalšieho obeda či večere. „Využitie zvyškov je jedným z najjednoduchších spôsobov, ako obmedziť plytvanie potravinami bez toho, aby sme museli meniť svoje zaužívané návyky,“ uzavrela.
„Najčastejšie chyby zvykneme robiť pri triedení kombinovaných obalov. Hoci plastová vanička od mäsa a jej ochranná fólia patria do triedeného zberu plastov, pred vytriedením ich treba vždy od seba oddeliť. Sú totiž vyrobené z rôznych druhov plastu, ktoré sa recyklujú odlišným spôsobom. Ak ich od seba neoddelíme, na triediacej linke ich už nie je možné dotriediť,” vysvetlila riaditeľka komunikácie OZV Envi-Pak Katarína Kretter. Rovnaké pravidlo platí aj pri ďalších obaloch zložených z viacerých materiálov. Aby bolo možné jednotlivé materiály recyklovať, musia byť od seba oddelené už pri triedení v domácnostiach.
Obaly netreba pred vytriedením dôkladne umývať. „Stačí odstrániť zvyšky jedla. Pred vyhodením je potrebné obaly čo najviac stlačiť, respektíve zmenšiť ich objem, aby zaberali menej miesta a zberová spoločnosť tak v konečnom výsledku neprevážala vzduch,“ dodala Kretter s tým, že sa to týka napríklad kartónových či papierových, ale aj rôznych plastových obalov.
Envi-Pak upozorňuje, že pravidlá triedenia sa môžu v jednotlivých obciach líšiť. Papier a sklo sa zbierajú vždy samostatne. Plasty, kovové obaly a nápojové kartóny sa môžu podľa systému v danej obci zbierať buď oddelene, alebo spoločne, najčastejšie do žltého kontajnera či vreca.
Zabúdať netreba ani na plánovanie nákupov pred grilovačkou. „Aby sme predchádzali tomu, že nakúpime množstvá, ktoré nie sme schopní spotrebovať. Keď nám však po grilovačke ostane zopár porcií jedla, neznamená to, že ich musíme automaticky vyhodiť,“ povedala Kretter a dodala, že ak ich správne uskladníme, môžu byť základom ďalšieho obeda či večere. „Využitie zvyškov je jedným z najjednoduchších spôsobov, ako obmedziť plytvanie potravinami bez toho, aby sme museli meniť svoje zaužívané návyky,“ uzavrela.