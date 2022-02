Trnavská univerzita preruší na znak protestu voči novele zákona výučbu

Trnava 16. februára (TASR) – Trnavská univerzita sa pripojí v pondelok 21. februára k iniciatíve Rady vysokých škôl (RVŠ) SR a výučbu preruší v ten deň a počas rokovania Národnej rady SR o novele zákona o vysokých školách. Rozhodol o tom Akademický senát (AS) TU, informoval PR univerzity Matúš Demko.



„AS TU ako orgán akademickej samosprávy sa stotožňuje so závermi, ktoré odmietajú potláčanie a rušenie akademickej samosprávy a autonómie na úrovni vysokých škôl a fakúlt,“ uvádza sa vo vyhlásení.



RVŠ SR vo výzve akademickým senátom fakúlt a vysokých škôl konštatuje, že zásadné výhrady vysokoškolských reprezentácií k novele zákona o vysokých školách neboli v doterajšom legislatívnom procese akceptované. Upozorňuje, že ak návrh novely bude schválený v predloženej forme, zruší demokratické princípy fungovania vysokého školstva, ustanovené po Novembri '89. Predložený návrh podľa RVŠ nerieši zásadné problémy vysokého školstva, okrem iného žiada ponechať voľbu kandidáta na rektora a dekana vo výhradnej kompetencii ich AS a rozhodovanie o metodike rozpisu dotácie, rozpočte verejnej vysokej školy a o nakladaní s jej majetkom aj v kompetencii akademického senátu verejnej vysokej školy.



Podľa informácií na webe RVŠ sa k výzve pripojila Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského (UK) v Martine, Právnická fakulta (UK) a Fakulta telesnej výchovy a športu UK v Bratislave a Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.