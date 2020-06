Trnavský kraj pomôže obciam s pokrytím výdavkov súvisiacich s COVID-19

Trnava 2. júna (TASR) - Mestá a obce na území Trnavského samosprávneho kraja (TTSK), ktoré sú súčasťou jeho Centrálneho krízového fondu (CKF), dostanú finančnú pomoc. Kraj podporí 24 samospráv celkovou sumou 88.500 eur. Uviedol to predseda TTSK Jozef Viskupič.



Finančné prostriedky z CKF sú určené na refundáciu nákladov, ktoré obciam a mestám vznikli v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19. "Rada fondu začiatkom mája vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o finančnú podporu. V pondelok (1. 6.) rozhodla, že podporí všetkých žiadateľov," uviedol Viskupič. Z okresu Trnava sú to obce Biely Kostol, Dlhá, Dolné Dubové, Trstín, Vlčkovce, Voderady, Zeleneč, z okresu Galanta sú to Dolná Streda, Dolné Saliby, Galanta, Kráľov Brod, Malá Mača, Mostová, Tomášikovo, tiež Veľké Úľany a Vozokany. Podporu dostanú z okresu Dunajská Streda obce Bodíky, Dolný Bar, Kráľovičove Kračany, Lúč na Ostrove, Nový Život, Oľdza a z okresu Senica to je obec Štefanov.



Rada CKF podľa Viskupiča zároveň vyčlenila 100.000 eur na aktivity zamerané na predchádzanie živelným udalostiam, prírodným katastrofám a krízam spôsobených zmenou klímy na území TTSK. "Podporíme preventívne opatrenia na zníženie rizika ohrozenia zdravia obyvateľov. Minimálna výška dotácie je 1000 eur, pričom do výzvy sa môžu zapojiť len obce a mestá, ktoré v tomto kalendárnom roku uhradili členský príspevok do CFK," informoval predseda TTSK.



Pre členské samosprávy funguje CKF podľa Viskupiča ako poistný nástroj, z ktorého môžu sanovať výdavky a v rámci výziev zas môžu žiadať o príspevok na preventívne opatrenia.