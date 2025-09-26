< sekcia Slovensko
Trnavský kraj vytvára novú regionálnu inovačnú stratégiu
Kraj túto inovačnú stratégiu vytvára spolu s Krajskou inovačnou rozvojovou agentúrou.
Autor TASR
Trnava 26. septembra (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) vytvára v spolupráci s Krajskou inovačnou rozvojovou agentúrou (KIRA) novú regionálnu inovačnú stratégiu. Cieľom je určiť hlavné priority a konkrétne kroky pre rozvoj inovácií v regióne do roku 2029. Informoval o tom odbor komunikácie TTSK.
„Nová regionálna inovačná stratégia určí smer rozvoja zelených, digitálnych a udržateľných riešení na najbližšie roky a pomôže premeniť dobré nápady na konkrétne zlepšenia v každodennom živote obyvateľov,“ priblížili z TTSK. Na tvorbe stratégie sa podieľajú odborníci z trnavských univerzít, európskych inovačných agentúr a partnerských regiónov, ako aj experti z národnej úrovne.
„Verím, že spojením síl akademickej obce, podnikateľov a verejného sektora vytvoríme silný inovačný ekosystém. Posilníme spoluprácu medzi sektormi, udržíme mladé talenty doma a vybudujeme modernú infraštruktúru pre rozvoj zelených technológií. Takto spoločne posunieme Trnavský kraj na vyššiu úroveň,“ povedal zástupca riaditeľa KIRA Marek Krnáč. Plán vychádza z národnej stratégie inteligentnej špecializácie RIS3, ktorá určuje priority rozvoja inovácií na Slovensku.
Dokument sa pripravuje v rámci projektu zameraného na rozvoj regionálneho inovačného ekosystému Trnavského kraja, ktorý je podporený z európskych zdrojov cez Program Slovensko. Vďaka nemu má kraj k dispozícii takmer 6,9 milióna eur na podporu zelenej, digitálnej a udržateľnej transformácie. Návrh vstupnej správy k pripravovanej stratégii bude predstavený verejnosti 1. októbra o 17.00 h hybridnou formou tak v kongresovej miestnosti Úradu TTSK, ako aj online. Následne dokument prerokuje Zastupiteľstvo TTSK.
