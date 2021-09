Trojicu mužov, ktorú s Petrom P. vzali do väzby, prepustli na slobodu

Bratislava 2. septembra (TASR) - Najvyšší súd (SR) SR prepustil vo štvrtok na slobodu trojicu mužov, ktorú obvinili a vzali do väzby spolu s Petrom P. v kauze zločineckej skupiny na ministerstve vnútra. Informovala o tom Ivana Nittmannová z tlačového oddelenia NS SR.



"Senát 3T na dnešnom neverejnom zasadnutí zrušil uznesenie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) o vzatí obvinených Petra L., Igora C. a Mariána K. do väzby. Senát dospel k záveru, že dôvod preventívnej väzby u obvinených neexistuje a na tom podklade obvinených prepustil na slobodu,“ spresnila Nittmannová.



O vzatí do väzby podnikateľa Petra P. a ďalších troch osôb rozhodol sudca pre prípravné konanie ŠTS 14. augusta.



Osoby obvinili zo zločinu založenia a podporovania zločineckej skupiny, ako aj z obzvlášť závažného zločinu legalizácie príjmu z trestnej činnosti. Trestná činnosť má súvisieť s obstarávaniami na ministerstve vnútra a úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Traja obvinení podali proti rozhodnutiu ŠTS sťažnosť.



V prípade celkovo obvinili 11 osôb.