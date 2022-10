RTVS: Trojka bude do konca novembra vysielať v štandardnom režime

Bratislava 6. októbra (TASR) - Televízna Trojka RTVS bude do 30. novembra, keď skončí táto programová služba, vysielať v štandardnom režime. Pre TASR to potvrdili zo sekcie komunikácie RTVS.



Pripustili tiež, že časť programového obsahu Trojky môže pokračovať na inom televíznom okruhu verejnoprávneho média. "Každý program, ktorý sa vyrábal pre Trojku, ale aj akvizičné programy sa aktuálne vyhodnocujú z hľadiska ich potenciálu pokračovať na inej programovej službe RTVS," uviedol Filip Púchovský z komunikačného odboru.



Informoval tiež, že do konca aktuálneho roka sa výraznejšie zmeny v prípade iných programových služieb RTVS neplánujú.



Zmeny v programovej ponuke a počte televíznych programov avizoval už pri verejnom vypočutí kandidátov súčasný generálny riaditeľ RTVS Ľuboš Machaj. Zúženie programovej ponuky súvisí s ekonomickou situáciou a zdrojmi, ktoré má RTVS na vysielanie so zabezpečením všetkých svojich zákonných povinností.