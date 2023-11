Truban avizoval, že PS chce odvolávať Šutaja Eštoka z postu ministra

Bratislava 5. novembra (TASR) - Progresívne Slovensko (PS) chce iniciovať mimoriadnu schôdzu Národnej rady (NR) SR na odvolanie Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) z pozície ministra vnútra. Avizoval to poslanec z PS Michal Truban v nedeľnej diskusnej relácii TV Markíza Na telo.



Šéfa rezortu vnútra chce PS podľa Trubanových slov odvolávať v súvislosti s postavením viacerých vyšetrovateľov mimo služby. Truban tvrdí, že Šutaj Eštok porušil zákon. Pripomenul, že vyšetrovatelia mali status chráneného oznamovateľa. Čo sa týka výmeny policajného prezidenta, podľa Trubana má minister na to právo. Naďalej však hovorí o čistkách. Negatívne vníma aj nomináciu Branislava Zuriana na post šéfa policajnej inšpekcie. Hovorí o množstve konfliktov záujmov.



Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) reagoval tým, že je právom opozície iniciovať mimoriadnu schôdzu parlamentu s týmto zámerom. Nechcel sa vyjadrovať k personálnym nomináciám zo strany ministra vnútra. Zuriana podľa vlastných slov nepozná a nevidí dôvod to komentovať. Zdôraznil, že Šutaj Eštok má dôveru strany Hlas-SD.