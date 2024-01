Truban vidí v protestoch význam pre voľby prezidenta

Bratislava 14. januára (TASR) - Protesty v slovenských mestách pomáhajú odďaľovať zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) a prenášať túto tému aj do kampane pred prezidentskými voľbami. Ako reálny praktický význam protestov to v diskusnej relácii TV Markíza Na telo uviedol poslanec Národnej rady SR a podpredseda Progresívneho Slovenska (PS) Michal Truban. Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši (Hlas-SD) jeho slová označil za dôkaz, že ide o čisto politické protesty.



"Teraz sme sa presvedčili, že protesty zvolávané opozičnými stranami majú politický charakter," skonštatoval. Akceptuje právo ľudí na protest, nemyslí si však, že téma nesúhlasu so zmenami v Trestnom zákone a obrana právneho štátu sú skutočnými dôvodmi, prečo opozícia zvoláva ľudí na námestia.



Truban oponoval, že ľudia chodia na protesty z vlastnej vôle, zdôraznil, že prostredníctvom nich sa môžu oboznámiť s argumentmi nesúhlasu s navrhovanými zmenami týkajúcimi sa špeciálnej prokuratúry i trestných sadzieb. "Naťahovanie témy, o ktorej si Robert Fico myslel, že bude rýchlo vyriešená, má aj reálny praktický význam, pretože sa stane témou aj v prezidentskej kampani," uviedol. V prejavovanej podpore prezidentskému kandidátovi Ivanovi Korčokovi na protestoch nevidí problém. "Je to spontánne zo strany ľudí, nie je to organizované," poznamenal.



Pre Rašiho je, naopak, Korčokova prítomnosť i pozornosť, ktorá sa mu venuje, dôkazom, že exminister zahraničných vecí by bol v pozícii prezidenta spojencom súčasnej opozície.



V prípade ostro sledovanej kauzy nehody podpredsedu Národnej rady SR Andreja Danka Raši zdôraznil, že si v Hlase počkajú na ukončenie vyšetrovania, očakávajú aj preukázanie výsledku dychovej skúšky. Myslí si, že by ho Danko mal ukázať. "Rozptýlili by sa tým všetky pochybnosti," skonštatoval.



Truban nevidí dôvod, prečo by Danko neukázal negatívny výsledok dychovej skúšky, ak by taký skutočne mal. Potvrdil, že opozícia bude žiadať jeho odvolanie.