Truban vyzval Matoviča, aby neničil nádej na zmenu predčasnými voľbami

Bratislava 10. februára (TASR) - Volebný líder neparlamentnej koalície Progresívne Slovensko (PS)-Spolu Michal Truban vyzval predsedu opozičného hnutia OĽaNO Igora Matoviča, aby neničil nádej ľudí na zmenu. Žiada ho, aby odvolal svoje ultimáta. Truban chce, aby Matovič do internetovej ankety opozičného hnutia o prioritách budúcej vlády pridal otázku, či sú ľudia za to, aby šéf OĽaNO vyvolal predčasné voľby.



"Všetci sa asi zhodneme, že naša spoločná veľká úloha je poraziť Smer-SD a zabrániť tomu, aby s kotlebovcami vytvorili vládu," zdôraznil Truban na pondelkovej tlačovej konferencii s tým, že na to, aby mohli pracovať na zmenách, potrebujú stabilnú vládu a spoluprácu. Aj preto podľa jeho slov opoziční lídri vyzývali Matoviča, aby odvolal svoju požiadavku, že v prípade neplnenia požiadaviek v súvislosti s internetovou anketou, budú predčasné voľby.



"Bol by som veľmi rád, aby do ankety pridal otázku, či ste za to, aby Igor Matovič vyvolal predčasné voľby, ak nepresadí niektorý z bodov z jeho ankety," povedal Truban. Podľa vlastných slov si nemyslí, že ľudia chcú predčasné voľby ako v minulosti, ktoré viedli k desiatim rokom vládnutia predsedu Smeru-SD Roberta Fica. "Budeme chcieť spolupracovať a hľadať kompromisy," dodal a vyzval lídra OĽaNO, aby neničil nádej na zmenu.



Hnutie OĽaNO spustilo internetové hlasovanie občanov o 11 otázkach, ktoré majú byť prioritami budúcej vlády. Matovič tvrdí, že treba dať ľuďom možnosť, aby si vybrali, čo je pre nich dôležité. Deklaroval, že po voľbách sa hnutie bude správať zodpovedne a o zvyšných dôležitých otázkach budú rokovať s politickými partnermi po voľbách.



Pred časom vyzval opozičné strany, aby do ankety pridali vlastné otázky. Predseda neparlamentnej strany Spolu Miroslav Beblavý tvrdí, že Matovič nastavil opozícii pascu, Truban anketu označil za marketingový ťah. Spôsob kladenia podmienok kritizoval aj predseda SaS Richard Sulík. Opozícia zdôraznila potrebu diskusie o volebných programoch. Odmietajú strašenie ľudí predčasnými voľbami.