Trubkár Herb Alpert, známy zo zneliek v rozhlase, koncertuje aj v 90ke

Bratislava 31. marca (TASR) – Podmanivé inštrumentálky s výraznými dychovými nástrojmi a nádychom mexického temperamentu – práve tak si mnohí poslucháči pamätajú diela skladateľa a džezového hráča na trúbku Herba Alperta. Mnohé z nich svojho času používal ako znelky k reláciám aj Slovenský rozhlas a tak sa vryli do pamäti generáciám poslucháčov na Slovensku, napríklad A Banda, alebo Spanish Flea.



Po zlatej ére s orchestrom Tijuana Brass sa prepracoval aj k náročnejším a modernejším žánrom s prímesou súčasného džezu či elektroniky. Je držiteľom deviatich cien Grammy a na celom svete sa predalo 72 miliónov jeho nosičov.



Legendárny a všestranný americký hudobník, spevák, hráč na trúbku a klavír, skladateľ a producent Herb Alpert slávi v pondelok 31. marca okrúhlych 90 rokov. A zatiaľ čo v minulom roku vydal svoj v poradí 50. album, počas jari a leta roku 2025 intenzívne koncertuje v Spojených štátoch amerických. Jeho vystúpenia sú vopred spoľahlivo vypredané.



Herb Alpert sa narodil 31. marca 1935 v Los Angeles ako najmladšie z troch detí. Jeho rodičia boli židovskí prisťahovalci z Ukrajiny a Rumunska. Na trúbku začal hrať ako osemročný, intenzívne sa však venoval aj športu. Študoval na Univerzite v Južnej Kalifornii (University of Southern California). V roku 1962 so svojím obchodným partnerom Jerrym Mossom založili hudobné vydavateľstvo A&M Records.



Zároveň v tomto roku Alpert odštartoval svoje úspešné obdobie spolupráce s telesom Tijuana Brass. Priviedla ho k nemu snaha nájsť svoj vlastný hudobný prejav. Keď mu v decembri 1962 vyšiel debutový album The Lonely Bull, napísala mu poslucháčka z Nemecka poďakovanie za to, že ju touto platňou pozval na cestu do Tijuany. „Uvedomil som si, že hudba je pre ňu vizuálna, že ju niekam posúva. Povedal som si: To je typ hudby, ktorý chcem robiť. Chcem robiť hudbu, ktorá prenáša ľudí,“ povedal Herb Alpert v jednom z rozhovorov.







Alpertov debut rovnako ako nasledujúce tituly si v USA vyslúžili titul zlatého albumu a niektoré z nich kraľovali na prvých priečkach hitparád. Prišla však kríza, ktorá priniesla koniec kapely Tijuana Brass a hľadanie nových prístupov. „To, čo som zistil je, že vec v mojich rukách je len kus vodovodného potrubia. Skutočným nástrojom som ja, emócie, nie moje pery, nie moja technika, ale pocity,“ povedal Herb Alpert. V roku 1974 sa vrátil na scénu albumom You Smile – The Song Begins. Skutočný „comeback“ bol potom platinový album Rise z roku 1979.



Herb Alpert sa venuje aj výtvarnému umeniu. Ako filantrop podporuje vzdelávacie inštitúcie a umelecké školy v USA aj v iných krajinách. Napríklad od roku 1979 vychováva škola The Louis and Tillie Alpert Music Center v Jeruzaleme mladých židovských aj arabských hudobníkov.



V roku 2006 ho spolu s Jerrym Mossom uviedli do Rokenrolovej Siene slávy a v roku 2013 mu prezident USA Barack Obama udelil Národnú cenu za umenie.



Herb Alpert má tri deti. V roku 1973 sa druhýkrát oženil so speváčkou Lani Hallovou, s ktorou vystupuje dodnes.







Zdroj: herbalpert.com