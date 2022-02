Trussová a Šefčovič: Rokovania o Severnom Írsku budú pokračovať

Podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič a britská ministerka zahraničných vecí Liz Trussová prichádzajú na stretnutie 11. februára 2022 v Londýne. Foto: TASR/AP

Brusel 11. februára (TASR) - Podpredseda Európskej komisie (EK) Maroš Šefčovič a britská ministerka zahraničných vecí Liz Trussová v piatok v spoločnom vyhlásení uviedli, žerozhovory o Severnom Írsku budú pokračovať v najbližších dňoch.Šefčovič a Trussová sa v piatok v Bruseli stretli už po tretí raz, aby diskutovali o implementácii protokolu o Írsku a Severnom Írsku, ktorý je súčasťou dohody o brexite.Obaja sa zhodli na potrebe pokročiť v rokovaniach, čo je podľa nich v záujme obyvateľov Severného Írska. Potvrdili záväzok zostať aj naďalej v úzkom kontakte, pričom vyjednávači oboch strán budú pokračovať v intenzívnych diskusiách už v najbližších dňoch.Protokol o Írsku a Severnom Írsku - súčasti dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ - stanovuje, že colné kontroly sa budú vykonávať v severoírskych prístavoch a to aj v prípade tovarov prichádzajúcich z Británie. Cieľom tohto opatrenia je zabrániť obnoveniu fyzickej hranice medzi britským Severným Írskom a Írskou republikou, ktorá je členským štátom Európskej únie.Minulý týždeň probritská a probrexitová Demokratická unionistická strana (DUP) stiahla Paula Givana z funkcie premiéra Severného Írska práve na protest proti uplatňovaniu uvedených colných predpisov. Givan podľa správ tlačovej agentúry Reuters uviedol, že protokol o Írsku a Severnom Írsku, ktorý vytvoril obchodné bariéry medzi touto provinciou a zvyškom Británie, podkopal samotný základ rozdelenia moci v Severnom Írsku.Britská vláda sa pokúša opätovne otvoriť dohodu o brexite, keď tvrdí, že v dôsledku spomínaného protokolu došlo k narušeniu toku tovarov do Severného Írska. Hrozí pritom, že ak EÚ navrhované zmeny neprijme, Londýn aktivuje ochranné opatrenia stanovené v dohode. EÚ podobné návrhy odmieta a tvrdí, že súčasný stav chráni aj integritu jednotného trhu EÚ.Eurokomisia vlani v októbri navrhla Londýnu súbor opatrení, ktoré by znížili colnú byrokraciu, o 80 percent zredukovali kontroly mliečnych výrobkov, mäsa a iných britských potravín a zabezpečili tok liekov bez obmedzení. Podľa Londýna však navrhované ústupky Bruselu nie sú dostatočné.