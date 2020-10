Tematickú súťaž v umeleckom stvárnení Štefánika vyhodnotia o dva tždne

Trenčín 5. októbra (TASR) – VIP karta na bezplatný vstup do 18 pobočiek Slovenského národného múzea čaká na víťaza tematickej súťaže Trenčianskeho samosprávneho kraja Najväčší Slovák mojimi očami. Súťaž vyhodnotia v polovici októbra.



Ako informovala Barbora Jánošková z oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu TSK, od polovice júla do konca septembra mohla verejnosť stvárniť svoju predstavu Milana Rastislava Štefánika vo forme kresby, básne či úvahy.



„Spolu bolo na župný úrad v Trenčíne doručených 26 originálnych príspevkov – 11 kresieb, sedem básničiek a osem úvah. Niektoré práce pripravili žiaci samostatne, pod dva príspevky sa podpísal kolektív študentov,“ uviedla Jánošková.



Ako dodala, spomedzi všetkých súťažných príspevkov určí víťaza v termíne od 3. do 15. októbra verejnosť. Hlasovať môže na facebookovom profile TSK. Zvíťazí príspevok, ktorý po uplynutí dvoch týždňov získa najviac lajkov. Na víťaza čaká VIP karta Slovenského národného múzea. Ďalších dvoch výhercov určí porota zložená zo zamestnancov Úradu TSK.



„Zoznam výhercov zverejníme na facebookovej stránke a webovom sídle TSK po 17. októbri 2020,“ doplnila Jánošková.