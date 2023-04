Tublatanka si v zaplnenej sále získala Prešovčanov od prvej minúty

Prešov 30. apríla (TASR) – Skupina Tublatanka oslavuje 40 rokov na scéne, oslavuje ich s fanúšikmi na turné 40 Ro(c)kov Dobrí priatelia Tour, ktoré kapela začala 16. marca koncertom v Leviciach. V sobotu večer (29. 4.) bol ich zastávkou Prešov. K jubileu vydali aj nový štúdiový album Uprostred chaosu.



Prešovský Park kultúry a oddychu Čierny orol zažil po dlhšom čase špičkový rockový koncert. Tublatanka si fanúšikov v zaplnenej sále získala od prvej minúty; tí tlieskali, spievali a skandovali názov kapely a ich členov počas koncertu i v jeho závere.



Z pódia zazneli známe piesne z celej ich muzikantskej dráhy, prvou bola Šlabikár, po nej Dajte mi na to liek, Kúpim si kilo lásky, Ja sa vrátim, Dnes, Šlabikár IV, Môj starý dobrý kabát, Matka, v akustickej verzii štyri skladby Priateľ, Bez tvojej lásky, Dotyk rúžom na pohár a Loď do neznáma. V basovom a bubeníckom sóle sa blysli Juraj Topor a Peter Schlosser. Do záveru potom piesne Vo veľkej škole dní, Žeravé znamenie osudu, Láska, drž ma nad hladinou, Pravda víťazí a O nás už ako prídavok. Do playlistu zaradili aj skladby z nového albumu Dobrí priatelia a Na životoch všetkých záleží.



Nechce sa veriť, že Tublatanka je na scéne 40 rokov a stále má fanúšikom čo povedať. Prvý koncert hrali v bratislavskom PKO 30. januára 1983 na festivale Mladá vlna ´82.



"Tí fanúšikovia sú svieži, majú energiu, úsmevy na tvári a radosť. Prespievajú s nami celý koncert a sú veľmi vďační. Ja sa teším, že máme také úžasné publikum. To si oceňujú aj Juraj Topor a Peter Schlosser, že keď sa pozrieme na publikum, tak to nám dáva energiu, pretože tú ľudia hltajú každý tón, každý text, každý refrén, Publikum Tublatanky je fantastické, ja na neho nedám dopustiť. Máme jedno z najlepších v rámci celého bývalého Československa," hovorí pre TASR líder kapely Martin Ďurinda.



"My sme si vlastne teraz nechtiac a nenápadne urobili prieskum, pýtali sme sa z pódia, kto sa narodil v 60. rokoch, veľa ich nebolo. Tí naši fanúšikovia stále mladnú a obnovujú sa, čo nás veľmi teší, lebo tá kapela stále žije a žije pre tie mladšie ročníky, vidíme aj mladých, ...násťročných, čo je super. Je pravda, že my nemáme na koncertoch viac tisíc fanúšikov na koncertoch, ale zase máme o to lepších, srdečnejších a vernejších fanúšikov, to nás teší," dodáva basgitarista Juraj Topor.



"Moje roky v Tublatanke sú fantastické, energia z publika a ľudia pred pódiom nás ženú, nemôžeš zvoľniť, musíš hrať stále naplno. Keď počuješ tú odozvu, je to niečo úžasné," dodáva bubeník Peter Schlosser.



"Tešíme sa, že ohlasy na náš nový album sú veľmi dobré, je veľmi vyrovnaný, je na ňom 15 pesničiek. Ako sa nám ľudia ozývajú, majú obľúbené rôzne pesničky z albumu, nie je na ňom vata alebo slabá pesnička, máme ohlas aj na zvuk, ďakujem Jimimu Cimbalovi, ktorý vyrobil dobrý zvuk. Album sa veľmi dobre predáva, aj keď v dnešnej dobe sa už cédečka veľmi nepredávajú. Fanúšikovia od nás žiadajú aj LP, lebo tie sú znova v kurze. Bude to trvať určitá čas, ale vydáme aj vinylovú platňu, už je zadaná do výroby," doplňujú členovia kapely.



Turné pokračuje koncertmi v Bardejove (12. 5.), Púchove (19. 5.), Bratislava (25. 5.), Trnava (2. 6.) a Martin (3. 6.). Na jeseň pripravujú turné v Českej republike.