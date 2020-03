Turčianskoteplický primátor Igor Hus chce mandát v NR SR prijať

Turčianske Teplice 2. marca (TASR) - Primátor Turčianskych Teplíc Igor Hus (OĽaNO) plánuje prijať svoj poslanecký mandát v Národnej rade SR. Potvrdil to v pondelok pre TASR. Hus čelí pre vyrubenie dane z ubytovania obžalobe z obzvlášť závažného zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa v štádiu pokusu. Primátor za obžalobou vidí diskreditačnú kampaň tamojších kúpeľov.



Ako verejný činiteľ mal vynucovať od Slovenských liečebných kúpeľov Turčianske Teplice, a.s. zaplatenie rozdielu na dani z ubytovania vo výške 166.645 eur za rok 2012. Vyrubením dane z ubytovania vo februári 2017 mal podľa prokuratúry spôsobiť kúpeľom škodu v rovnakej výške a súčasne tak zadovážiť mestu neoprávnený prospech. To malo byť v rozpore s viacerými vtedy platnými zákonmi, ako i rozhodnutím Krajského súdu v Žiline i uznesením Najvyššieho súdu SR. Z ich rozhodnutí vyplývalo, že kúpele nie sú vždy platiteľom dane za ubytovanie v zmysle zákona o miestnych daniach.



"Čakám na rozhodnutie súdu s pokorou. Nemám problém postaviť sa pred sudcu, mám v tom čisté svedomie. Nemám z toho nič, snažím sa dať len do poriadku akurát súlad zákonov. Som možno jediný primátor, ktorého stíhajú za to, že vyberá dane a nie za to, že je daňový podvodník," uviedol Hus. Kúpele po zmene zákona v roku 2014 daň z ubytovania mestu platia.



Hus sa chce v parlamente venovať téme komunálnej politiky a rozvoju Turca. Ako primátor kúpeľného mesta pôsobí druhé volebné obdobie, predtým robil viac ako 20 rokov v policajnom zbore.