Turista padal 300 metrov z hrebeňa Malej Fatry, poranil si ruky a tvár

Terchová 18. marca (TASR) – Slovenský turista v sobotu spadol z hrebeňa Malej Fatry. Podľa svedkov ho poryv vetra sfúkol z chodníka. Po približne 300-metrovom páde muž utrpel povrchové poranenia rúk a tváre, pomáhali mu horskí záchranári.



K pádu došlo medzi Sedlom Bublen a Malým Kriváňom smerom do Belianskej doliny. Mužovi sa podarilo po približne 300 metroch zachytiť o porast a pád zastaviť. "Počas pádu mu vyzulo jednu topánku, ktorá spadla do doliny, čo mu skomplikovalo návrat späť na hrebeň. Jedna turistka zo skupiny, s ktorou bol na túre, zostúpila k nemu a poskytla mu prvú pomoc. Ďalší člen skupiny privolal pomoc," konkretizovali horskí záchranári na sociálnej sieti.



Ako prvý sa k mužovi dostal dobrovoľný horský záchranár, ktorý sa náhodou nachádzal pod Malým Kriváňom. Ďalší horskí záchranári sa k turistovi dostali lanovou dráhou cez Snilovské sedlo a ďalej na lyžiach. Pomocou lanovej techniky sa záchranár spustil k mužovi, zaistil ho a vyslobodili ho z exponovaného terénu. Po ošetrení poranení mu záchranári poskytli obuv a rukavice a odprevadili ho do Snilovského sedla, odkiaľ s ním lanovou dráhou pokračovali do Vrátnej.



"Na ďalšie ošetrenie už na vlastnú žiadosť pokračoval v sprievode kamarátov," dodali záchranári.