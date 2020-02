TURISTI, POZOR: Druhý lavínový stupeň trvá na horách už niekoľko dní

Liptovský Hrádok 17. februára (TASR) - Vo všetkých slovenských pohoriach už niekoľko dní pretrváva mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. TASR o tom informoval Martin Buliak zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.



"Vplyvom výrazného oteplenia je nebezpečný najmä oťažený mokrý sneh. Počas dňa preto možno očakávať aj spontánne lavíny z mokrého snehu, a to najmä na južných, juhovýchodných a juhozápadných svahoch. Nebezpečné budú typické jarné lavínové dráhy, ako aj úzke žľaby s veľkou zbernou plochou snehu vo vyšších častiach," upozornil Buliak.



Večer horskí záchranári očakávajú zrážky vo forme dažďa takmer vo všetkých polohách, čo ešte viac zníži stabilitu snehovej pokrývky. "Uvoľnenie lavín človekom je možné hlavne pri veľkom dodatočnom zaťažení, a to obzvlášť na strmých svahoch," dodal Buliak.



Pondelňajšie ráno bolo vo väčšine horských oblastí polooblačné a podľa Buliaka veľmi teplé. Teploty dosahovali plusové teploty aj v najvyšších polohách horstiev. Na hrebeňoch fúkal silný západný až juhozápadný vietor so silou do 12, v nárazoch do 18 metrov za sekundu.