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Turisti si v Chorvátsku priplatia: Odborníci radia, ako ušetriť
Peniaze možno usporiť aj vyhnutím sa tankovaniu na diaľničných čerpacích staniciach, kde sú prirážky najvyššie.
Autor TASR
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Bratislava 20. júna (TASR) - Chorvátsko zostáva pre Slovákov jednou z top letných destinácií. Ani tejto krajine pri Jadrane sa nevyhol rast cien a za niektoré tovary či služby si tento rok turisti výraznejšie priplatia. Odborníci zo spoločnosti Finax poradili, ako môžu dovolenkujúci ušetriť desiatky až stovky eur.
Mnohí Slováci, najmä rodiny cestujú do Chorvátska autom. Tankovanie benzínu na Slovensku je o niečo drahšie ako v Slovinsku či Chorvátsku, kde stojí od 1,65 do 1,75 eura za liter. Naftu natankujú motoristi najlacnejšie doma (v priemere 1,65 eura za liter), v Rakúsku zhruba za 1,83 eura, v Slovinsku za 1,76 eura a v Chorvátsku za 1,79 eura za liter. Celkové náklady na palivo pri modelovej ceste do Dubrovníka a späť (približne 1800 kilometrov) vyjdú priemerne na 200 až 230 eur, podľa typu vozidla, pohonu a štýlu jazdy.
„Prekvapivo výrazne dokážu motoristi ušetriť obyčajnou úpravou rýchlosti. Ak vodič na diaľnici spomalí napríklad zo 130 na 110 kilometrov za hodinu, dokáže značne znížiť spotrebu a na dlhej trase ušetriť desiatky eur,“ poradil analytik Finaxu Timur Blentič.
Peniaze možno usporiť aj vyhnutím sa tankovaniu na diaľničných čerpacích staniciach, kde sú prirážky najvyššie. „Doplniť palivo sa oplatí skôr v obciach mimo hlavných ťahov, prípadne na samoobslužných staniciach, kde zvyknú ceny bývať nižšie,“ uviedol.
Poplatky za diaľničné známky a mýto sa líšia podľa trasy a destinácie. Pri tranzite zaplatia motoristi za 10-dňovú diaľničnú známku v Rakúsku 12,40 eura a v Slovinsku 16 eur. Týždňová známka v Maďarsku vyjde na 18 eur. Chorvátske mýto sa odvíja od prejdenej vzdialenosti. Spiatočná cesta do Zadaru vyjde na mýtnom približne 34 eur, do Splitu 50 eur a na juh do Dubrovníka zhruba 65 eur.
Najväčší cenový šok čaká turistov v gastre, za kávu dajú aj 9 eur. Samotný pobyt v Chorvátsku bude tento rok o niečo drahší. Hoci celková medziročná inflácia v krajine dosiahla 3,3 %, ceny v reštauráciách a hoteloch stúpli o 7,6 %. Alkohol s tabakom zdraželi o 4,6 %. Potraviny a nealkoholické nápoje zaznamenali mierny nárast o zhruba 2,8 %.
Zásadný vplyv na peňaženku má podľa analytika výber letoviska. Kým v Zadare napríklad ranné espresso stojí už 2 eurá, v Splite 2,50 až 4,50 eura. Najdrahší je tradične Dubrovník, kde sa cena kávy šplhá na 5 až 9 eur. Čapované pivo (0,5 litra) v Zadare stojí od 3,50 do 5 eur, v Dubrovníku aj 8 eur. Obyčajná minerálka stojí v Zadare v priemere 1,50 až 2 eurá, juh Chorvátska je o polovicu drahší.
„Večera pre štvorčlennú rodinu s nápojmi vyjde v Chorvátsku zhruba na 100 eur. Návštevníkom pre lepšie ceny často stačí urobiť len pár krokov navyše. Ak si nesadnú do prvého podniku na hlavnej promenáde, ale pár metrov ďalej od centra, ceny môžu byť výrazne nižšie,“ upozornil Blentič.
Ceny potravín v lokálnych supermarketoch sú priaznivejšie než v malých obchodoch priamo pri pláži a usporiť sa dá aj prípravou vlastného jedla aspoň v niektoré dni dovolenky.
Veľké rozdiely sú aj pri požičiavaní áut priamo v destinácii. Kým prenájom minivanu vyjde v sezóne aj na 180 eur za deň a menšieho SUV 45 až 80 eur, malý „economy hatchback“ je možné zarezervovať už od 25 eur za deň. Analytik odporučil prenajať si vozidlo s dostatočným predstihom, minimálne týždeň vopred, keď je možné zjednať lepšiu ponuku.
„Základom pokojnej dovolenky bez nepríjemných prekvapení po návrate je stanovenie si jasného rozpočtu aj s primeranou rezervou. Ak si dovolenkári dopredu presne určia, koľko si môžu dovoliť minúť a tento limit neprekračujú, chráni ich to pred zbytočnými výdavkami a neplánovanými nákupmi,“ priblížila vedúca PR vo Finaxe Linda Gáliková.
Pri plánovaní rozpočtu sa podľa nej treba sústrediť aj na sprievodné služby a voľnočasové aktivity, ktoré môžu výdavky navýšiť o desiatky až stovky eur. Odporučila mať aj hotovosť, lebo pri využití bankomatov iných prevádzkovateľov môžu byť poplatky zbytočne vysoké. „Rovnako dôležité je nepodceniť cestovné poistenie,“ dodala.
Mnohí Slováci, najmä rodiny cestujú do Chorvátska autom. Tankovanie benzínu na Slovensku je o niečo drahšie ako v Slovinsku či Chorvátsku, kde stojí od 1,65 do 1,75 eura za liter. Naftu natankujú motoristi najlacnejšie doma (v priemere 1,65 eura za liter), v Rakúsku zhruba za 1,83 eura, v Slovinsku za 1,76 eura a v Chorvátsku za 1,79 eura za liter. Celkové náklady na palivo pri modelovej ceste do Dubrovníka a späť (približne 1800 kilometrov) vyjdú priemerne na 200 až 230 eur, podľa typu vozidla, pohonu a štýlu jazdy.
„Prekvapivo výrazne dokážu motoristi ušetriť obyčajnou úpravou rýchlosti. Ak vodič na diaľnici spomalí napríklad zo 130 na 110 kilometrov za hodinu, dokáže značne znížiť spotrebu a na dlhej trase ušetriť desiatky eur,“ poradil analytik Finaxu Timur Blentič.
Peniaze možno usporiť aj vyhnutím sa tankovaniu na diaľničných čerpacích staniciach, kde sú prirážky najvyššie. „Doplniť palivo sa oplatí skôr v obciach mimo hlavných ťahov, prípadne na samoobslužných staniciach, kde zvyknú ceny bývať nižšie,“ uviedol.
Poplatky za diaľničné známky a mýto sa líšia podľa trasy a destinácie. Pri tranzite zaplatia motoristi za 10-dňovú diaľničnú známku v Rakúsku 12,40 eura a v Slovinsku 16 eur. Týždňová známka v Maďarsku vyjde na 18 eur. Chorvátske mýto sa odvíja od prejdenej vzdialenosti. Spiatočná cesta do Zadaru vyjde na mýtnom približne 34 eur, do Splitu 50 eur a na juh do Dubrovníka zhruba 65 eur.
Najväčší cenový šok čaká turistov v gastre, za kávu dajú aj 9 eur. Samotný pobyt v Chorvátsku bude tento rok o niečo drahší. Hoci celková medziročná inflácia v krajine dosiahla 3,3 %, ceny v reštauráciách a hoteloch stúpli o 7,6 %. Alkohol s tabakom zdraželi o 4,6 %. Potraviny a nealkoholické nápoje zaznamenali mierny nárast o zhruba 2,8 %.
Zásadný vplyv na peňaženku má podľa analytika výber letoviska. Kým v Zadare napríklad ranné espresso stojí už 2 eurá, v Splite 2,50 až 4,50 eura. Najdrahší je tradične Dubrovník, kde sa cena kávy šplhá na 5 až 9 eur. Čapované pivo (0,5 litra) v Zadare stojí od 3,50 do 5 eur, v Dubrovníku aj 8 eur. Obyčajná minerálka stojí v Zadare v priemere 1,50 až 2 eurá, juh Chorvátska je o polovicu drahší.
„Večera pre štvorčlennú rodinu s nápojmi vyjde v Chorvátsku zhruba na 100 eur. Návštevníkom pre lepšie ceny často stačí urobiť len pár krokov navyše. Ak si nesadnú do prvého podniku na hlavnej promenáde, ale pár metrov ďalej od centra, ceny môžu byť výrazne nižšie,“ upozornil Blentič.
Ceny potravín v lokálnych supermarketoch sú priaznivejšie než v malých obchodoch priamo pri pláži a usporiť sa dá aj prípravou vlastného jedla aspoň v niektoré dni dovolenky.
Veľké rozdiely sú aj pri požičiavaní áut priamo v destinácii. Kým prenájom minivanu vyjde v sezóne aj na 180 eur za deň a menšieho SUV 45 až 80 eur, malý „economy hatchback“ je možné zarezervovať už od 25 eur za deň. Analytik odporučil prenajať si vozidlo s dostatočným predstihom, minimálne týždeň vopred, keď je možné zjednať lepšiu ponuku.
„Základom pokojnej dovolenky bez nepríjemných prekvapení po návrate je stanovenie si jasného rozpočtu aj s primeranou rezervou. Ak si dovolenkári dopredu presne určia, koľko si môžu dovoliť minúť a tento limit neprekračujú, chráni ich to pred zbytočnými výdavkami a neplánovanými nákupmi,“ priblížila vedúca PR vo Finaxe Linda Gáliková.
Pri plánovaní rozpočtu sa podľa nej treba sústrediť aj na sprievodné služby a voľnočasové aktivity, ktoré môžu výdavky navýšiť o desiatky až stovky eur. Odporučila mať aj hotovosť, lebo pri využití bankomatov iných prevádzkovateľov môžu byť poplatky zbytočne vysoké. „Rovnako dôležité je nepodceniť cestovné poistenie,“ dodala.