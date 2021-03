Turistické chodníky sú na viacerých miestach tvrdé až ľadové

Liptovský Hrádok 29. marca (TASR) - Turistické chodníky v slovenských pohoriach sú najmä v ranných hodinách na viacerých miestach tvrdé až ľadové. Horská záchranná služba (HZS) preto odporúča používať zimnú turistickú výstroj - stúpacie železá (mačky), paličky, prípadne cepín. Vo všetkých pohoriach platí mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. HZS o tom informovala na oficiálnej webovej stránke.



"Najväčšie množstvo snehu z posledných snežení sa nachádza na západných, južných až východných svahoch. V snehovej pokrývke sa na tvrdej firnovej vrstve nachádza kritická vrstva hranatozrnného snehu. Uvoľnenie lavín je možné hlavne pri veľkom dodatočnom zaťažení na strmých svahoch," konkretizoval Anton Sedlák zo Strediska lavínovej prevencie HZS.



Povrch snehu je podľa HZS vo väčšine polôh nosný až tvrdý. Samovoľné lavíny alebo splazy neočakávajú.



V pondelok ráno bolo na horách zamračené počasie. Fúkal prevažne západný vietor s rýchlosťou do 12, v nárazoch do 15 metrov za sekundu. Teplota sa pohybovala od mínus desiatich do mínus jedného stupňa Celzia.