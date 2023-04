Turistické trasy v NP by mohli byť otvorené od 1. júna do 31. októbra

Bratislava 25. apríla (TASR) - Turistické trasy v národných parkoch (NP) by mohli byť otvorené v období od 1. júna do 31. októbra príslušného roku. Vyplýva to z návrhu novely zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorú do Národnej rady (NR) SR predložila skupina poslancov.



"V súčasnosti je časové obdobie vstupu verejnosti do jednotlivých častí národných parkov v kompetencii správneho orgánu. Predmetným návrhom sa časové obdobie otvárania turistických trás v národných parkoch vkladá priamo do zákona," priblížili poslanci.



Aktuálne sú turistické trasy otvárané od 15. júna do 31. októbra. Zmena má byť podľa prekladateľov pre podnikateľské prostredie, ako aj pre školopovinné deti, ktoré by mohli chodiť na výlety už začiatkom júna. Dôvodom navrhovanej legislatívnej úpravy je podpora turizmu a aktivít v rámci cestovného ruchu.



Poslanci tiež navrhujú odobrať orgánu ochrany prírody kompetenciu obmedziť vstup verejnosti do národného parku.