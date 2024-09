Na horách bude SILNÝ VIETOR, platia výstrahy druhého stupňa

Bratislava 26. septembra (TASR) - Najmä na severnom a západnom Slovensku platia vo štvrtok od rána výstrahy pred vetrom. Počítať s ním treba aj na horách, kde sú miestami vydané aj výstrahy druhého stupňa. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na webe.



Prvý stupeň výstrahy v nižších polohách meteorológovia vydali do 14.00 h v niektorých okresoch Žilinského, Prešovského, Trenčianskeho a Trnavského kraja, rovnako v okrese Malacky. Vietor tam môže miestami dosiahnuť nárazovo rýchlosť 65 až 85 kilometrov za hodinu.



Na horách SHMÚ varuje pred víchricou až mohutnou víchricou. Druhostupňová výstraha je vydaná pre okresy Banská Bystrica, Poprad, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Tvrdošín. Meteorológovia varujú, že vietor môže miestami dosiahnuť nárazovo rýchlosť 110 až 160 kilometrov za hodinu. Po 14.00 h platí v týchto okresoch až do piatka (27. 9.) prvý stupeň výstrahy.



Zároveň je od štvrtka rána do 14.00 h vydaná prvostupňová výstraha na horách vo väčšine okresov Žilinského kraja, v niektorých okresoch Prešovského, Trenčianskeho a Banskobystrického kraja a aj v okrese Spišská Nová Ves.