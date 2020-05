Turistiku by mohli zatraktívniť aj QR kódy na smerovníkoch

Bratislava 15. mája (TASR) – K podpore a propagácii turistiky by mohlo prispieť rozšírenie turistického značenia o dátové prvky. Myšlienku, týkajúcu sa doplnenia turistických smerovníkov o QR kódy, prebral vo štvrtok (14. 5.) štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR Ivan Husár s predsedom Klubu slovenských turistov Petrom Dragúňom a Michalom Hlatkým, stojacim na čele Slovenského cykloklubu.



Husár ocenil úsilie oboch strešných organizácií, ktoré dlhodobo zabezpečujú značenie trás pre pešiu, cyklistickú, lyžiarsku, jazdeckú a vodácku turistiku na celom Slovensku. "Systém značenia turistických trás na Slovensku je svojou metodikou, hustotou a históriou svetovým unikátom," vyzdvihol štátny tajomník. Práve QR kódy na smerovníkoch, združujúce väčšie množstvo dát, by mohli podľa neho zvýšiť ešte viac atraktivitu turistických trás a popularizovať tak turistiku ako takú.



"Táto technológia poskytuje veľké možnosti na informácie o okolitých zaujímavostiach, dostupnosti služieb, dá sa využiť aj na organizovanie súťaží či iných aktivít," pripomenul Husár. Rezort chce myšlienku v spolupráci s oboma organizáciami bližšie rozpracovať.



Klub slovenských turistov spolu so Slovenským cykloklubom udržiavajú a značia viac ako 14.000 kilometrov turistických a šesťtisíc kilometrov cykloturistických trás. Ministerstvo na podporu tejto činnosti v roku 2020 alokuje 250.000 eur.