Turistovi a horolezcovi pomáhali v Tatrách i leteckí záchranári

Vysoké Tatry 12. júna (TASR) – Turistovi a tiež írskemu horolezcovi vo Vysokých Tatrách pomáhali v nedeľu horskí i leteckí záchranári. O zásahoch informovala Horská záchranná služba (HZS) na svojej internetovej stránke.



Pád 46-ročného írskeho horolezca nahlásil jeho spolulezec. K incidentu došlo v oblasti Granátovej veže vo Velickej doline. Po približne 15 až 20 metrovom páde bol krátkodobo v bezvedomí. Horskí záchranári požiadali o súčinnosť Vrtuľníkovú záchrannú zdravotnú službu - Air Transport Europe (ATE), ktorá na miesto transportovala postupne dvoch záchranárov HZS. "Vrtuľník priblížil oboch záchranárov približne 40 metrov nad postihnutých, ku ktorým sa postupne zlanili. Muž bol na mieste ošetrený a po vyzdvihnutí na vhodnom mieste s ním posádka VZZS smerovala do popradskej nemocnice," doplnila HZS.



Do nemocnice v Poprade v sprievode lekára ATE transportovali leteckí záchranári aj turistu, ktorý zo sedla za Predným Soliskom spadol približne 50 metrov do žľabu. Pri páde utrpel poranenie hlavy a bol v bezvedomí.