Turistu po páde v Tatrách previezli v kritickom stave do nemocnice

Poprad 24. októbra (TASR) - Horskí aj leteckí záchranári pomáhali v nedeľu 57-ročnému slovenskému turistovi, ktorý padal približne 150 metrov zo sedla Baraních rohov vo Vysokých Tatrách. Ako TASR informovala hovorkyňa Air-Transport Europe (ATE) Zuzana Hopjaková, pri zostupe v zľadovatenom a zasneženom teréne sa pravdepodobne pošmykol. V kritickom stave ho previezli do popradskej nemocnice.



Podľa Horskej záchrannej služby (HZS) pomoc privolal jeden z kamarátov, ktorý sa s ním nachádzal na mieste. „Uviedol, že ho nevidí a ani nepočuje, že by reagoval na jeho volanie. O súčinnosť bola požiadaná posádka leteckých záchranárov, ktorá v Starom Smokovci vyzdvihla jedného záchranára HZS,“ uvádza na svojej webovej stránke.



Turista sa nachádzal v bezvedomí, bol podchladený a mal rozsiahlu tržnú krvácajúcu ranu na hlave. „Záchranári ho z exponovaného terénu čo najrýchlejšie evakuovali a previezli do Starého Smokovca, kde mu zaistili dýchacie cesty, zastabilizovali ho a napojili na umelú pľúcnu ventiláciu,“ spresnila Hopjaková s tým, že následne bol do nemocnice prevezený posádkou rýchlej zdravotnej pomoci.