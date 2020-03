Oteplenie a dážď zvyšujú lavínovú hrozbu v Tatrách

Liptovský Hrádok 3. marca (TASR) – Vo Vysokých, Západných a Nízkych Tatrách sa vplyvom oteplenia, dažďa a vetra vytvorilo zvýšené lavínové nebezpečenstvo, tretí stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Vo Veľkej a Malej Fatre naďalej platí mierna hrozba, druhý stupeň. Informoval o tom Martin Bešinský zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (HZS).



Hranica dažďa a sneženia sa podľa Bešinského posunula na úroveň 1700 metrov nad morom. Sneh do tejto výšky zvlhol a oťažel, preto sa môžu tvoriť samovoľné lavíny z mokrého snehu. "Nad touto hranicou je, naopak, suchý sneh previevaný silným vetrom na severozápadné až východné svahy, kde je opäť formovaný do snehových dosiek a vankúšov. Tie je možne uvoľniť už pri malom dodatočnom zaťažení," upozornil.



Ráno bolo na horách hmlisté počasie, na väčšine územia s dažďom. Teplota sa pohybovala od mínus piatich do plus troch stupňov Celzia. Fúkal silný južný až juhozápadný vietor so silou do 15, v nárazoch až do 30 metrov za sekundu. "Upozorňujeme na premočené prístupové trasy ku chatám a na možné samovoľné lavíny z mokrého snehu," doplnil Bešinský.