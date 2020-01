Lavínová hrozba na horách klesla na prvý stupeň z piatich

Liptovský Hrádok 11. januára (TASR) – Lavínové nebezpečenstvo v slovenských pohoriach kleslo na malé, prvý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Informoval o tom Marek Biskupič zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.



"Odmäknutý sneh počas noci na väčšine miest zamrzol a povrch snehovej pokrývky je tvrdý až ľadový. Nebezpečenstvo pádu lavín je malé. O to väčšie riziko hrozí pri pošmyknutí na tvrdom, zľadovatenom svahu. Snehová pokrývka je na väčšine miest dobre spevnená a stabilizovaná," zhodnotil Biskupič.



Dnešné ráno bolo zamračené, na hrebeňoch a v najvyšších polohách bola hmla a slabo snežilo. Teploty sa pohybovali v rozsahu od mínus deviatich do nula stupňov Celzia. Na hrebeňoch fúkal prudký severozápadný vietor s rýchlosťou do 15 metrov za sekundu. "Celková výška snehu je na toto ročné obdobie podpriemerná," doplnil Biskupič.