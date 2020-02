Lavínová hrozba na horách klesla na prvý stupeň z piatich

Liptovský Hrádok 26. februára (TASR) – Lavínová hrozba v slovenských pohoriach, v oblastiach do 1700 metrov nad morom, klesla na prvý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Nad touto hranicou je vyhlásené mierne nebezpečenstvo pádu lavín, druhý stupeň. Informoval o tom Pavel Krajčí zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (HZS).



Za poslednú periódu sneženia pripadlo pri silnom vetre do 25 centimetrov nového snehu. Ten je previaty na záveterné svahy južných, juhovýchodných a východných orientácii, kde leží na tvrdom podklade. "V utorok (25. 2.) sa striedalo sneženie s dažďom. Pršalo zhruba do výšky 1800 metrov, preto je nebezpečenstvo koncentrované práve vo vysokých polohách. V stredu sa ochladilo, preto mokrý sneh do 1700 metrov zmrzol. Je uložený do nebezpečných snehových dosiek a vankúšov, ktoré nie sú previazané s podkladovou vrstvou a je ich možné uvoľniť hlavne pri veľkom dodatočnom zaťažení," upozornil Krajčí.



Ráno bolo na horách zamračené počasie. Teplota sa pohybovala od mínus ôsmich na hrebeňoch hôr do plus jedného stupňa Celzia na podhorí. V ďalších dňoch horskí záchranári očakávajú postupné ochladzovanie spojené so snežením.