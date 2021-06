Na Domaši sú pripravení na sezónu i budúcnosť

Na archívnej snímke loď Bohemia na Domaši v Kvakovciach, časť Dobrá 11. augusta 2019. Foto: TASR - František Iván

Kvakovce 17. júna (TASR) – Skúsenosť z vlaňajšej turistickej sezóny poznačenej pandémiou nového koronavírusu, keď i rekreačné oblasti v okolí vodného diela Domaša nestačili poskytovať uspokojivé služby pre enormný nápor domácich návštevníkov, by sa tento rok opakovať nemala. Okolité obce podieľajúce sa na turistickom ruchu sa na tohtoročnú letnú sezónu pripravili nielen personálne, ale aj službami a programom podujatí. V budúcnosti by však samosprávy rady spektrum turistických atraktivít ešte rozšírili, zaznelo vo štvrtok na tlačovej konferencii v rekreačnej oblasti (RO) Dobrá v katastrálnom území obce Kvakovce." skonštatoval vlaňajšiu skúsenosť starosta Kvakoviec Radovan Kapraľ s tým, že počet rekreantov minulé leto niekoľkonásobne prekročil zvyčajný stav. I preto sa v obci na nápor turistov tento rok pripravili. Zvýšili počet verejných sociálnych zariadení na pláži a osadili ich aj v prístavisku, rozšírili ponuku gastro uličky či personálne posilnili posádku lode Bohemia. Na nej tiež zefektívnili hygienicko-bezpečnostné opatrenia. "" ozrejmil Kapraľ s tým, že nielen na lodi, ale v rámci celej Domaše sa uskutočnia všetky tradičné kultúrne a spoločenské podujatia. Sezónu odštartuje slávnostné Slovenské Navalis venované 300. výročiu od blahorečenia svätého Jána Nepomuckého v sobotu 26. júna.Ako však tiež Kapraľ prezentoval, okolité samosprávy by ponuku turistických atraktivít na Domaši rady rozšírili. Podľa slov Martiny Timkovej, riaditeľky neziskovej organizácie Domaša Invest, sa obce spojili a spolu s už medializovaným Národným centrom vodných športov vytvorili integrovaný projektový balík Veľká Domaša s celkovým rozpočtovým nákladom do 22 miliónov eur. Má zahŕňať aj výstavbu promenády v RO Dobrá, prístavných mól v jednotlivých RO, niekoľkých peších či cyklistických chodníkov, zázemia pre vodácke športy, festivalovej zóny, vodného vleku na vyrovnávacej nádrži Malá Domaša či záchranu národných kultúrnych pamiatok, kostolíkov v Novej Kelči a na Trepci. Podľa Kapraľových slov majú jednotlivé obce "" projekty v rôznych štádiách rozpracované, ich konečná realizácia však bude závisieť od získania externých finančných prostriedkov.