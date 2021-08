Na Gemeri sprístupnili sedem gotických kostolov so vzácnymi freskami

Jelšava 28. augusta (TASR) – Pri príležitosti podujatia Gotická cesta otvorená sprístupnili v sobotu na Gemeri priestory siedmich gotických kostolov, ktorých interiéry zdobia vzácne fresky. Ako TASR informovala Katarína Ondrejovičová z občianskeho združenia (OZ) Gotická cesta, aktuálny ročník sa zameriava na kostoly Jelšavského okruhu, hlavný kultúrny program tak na návštevníkov čaká v obci Kameňany.



"Už tradične budú mať poslednú augustovú sobotu návštevníci možnosť nahliadnuť do interiérov stredovekých či mladších skvostov, slávnejších, ale aj tých menej známych,“ priblížila Ondrejovičová. Ako dodala, v jednotlivých kostoloch bude od 10.00 do 17.00 h zabezpečený výklad v podaní dobrovoľníkov z OZ.



V rámci akcie budú môcť návštevníci nahliadnuť do kostolov v obciach Rákoš, Šivetice, Prihradzany, Ratková, Rybník a Sása, kde prehliadku predstavením hry na organ obohatí Andrej Štafura. Hlavný program bude v obci Kameňany. Skupina Kompánia z Turca prinesie rekonštrukcie scén z lokálnych dejín spätých s rodom Bubekovcov.



Vstupné do jednotlivých národných kultúrnych pamiatok je dobrovoľné a ostáva navštívenej farnosti. Podujatie finančne podporili Verejno-súkromné partnerstvo Stredný Gemer a Banskobystrický samosprávny kraj.