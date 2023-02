Na horách by malo napadnúť do desať centimetrov nového snehu

Liptovský Hrádok 19. februára (TASR) - Mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice, platí i v nedeľu pre všetky pohoria na Slovensku. Celkovo by malo počas dňa pribudnúť približne desať centimetrov nového snehu. Informoval o tom Pavel Krajčí zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.



Lavínovú situáciu v polohách do 1500 metrov bude ovplyvňovať hlavne dážď, ten snehovú pokrývku premočí, čím sa zníži jej pevnosť. Môžu sa objaviť malé mokré lavíny alebo splazy. "Druhým lavínovým problémom je nový sneh, ktorý bude pribúdať hlavne v polohách nad 1500 metrov nad morom, poobede už vo všetkých polohách," uviedol Krajčí.



Celkovo by počas dňa malo podľa neho pribudnúť približne desať centimetrov nového snehu, ktorý bude sprevádzaný vetrom severozápadných smerov. "Na záveterných východných, juhovýchodných a južných svahoch môže vietor spolu s novým snehom vytvárať snehové dosky a vankúše menších rozmerov," doplnil.



V silnom severozápadnom prúdení postúpi do strednej Európy frontálny systém. Bude oblačno až zamračené a na viacerých miestach dážď, v polohách od približne 1300 metrov, k večeru už v celom profile, sneženie. Fúkať bude prevažne severozápadný vietor s rýchlosťou päť až 13 metrov za sekundu (m/s), v nárazoch miestami 16 až 23 m/s, vo vyšších polohách 14 až 22 m/s, na hrebeňoch v nárazoch až okolo 33 m/s.



Snehová pokrývka sa v polohách do 1500 metrov premočí, zmäkne a nebude veľmi vhodná na lyžovanie. Vo vyšších polohách pribudne nový sneh, ktorý bude previevaný na južné, juhovýchodné a východné svahy, a teda bude veľmi nerovnomerne rozmiestnený. "Celkovo neodporúčame pohyb vo vysokohorskom prostredí vzhľadom na dážď, zlú viditeľnosť, silný vietor a sneženie," dodal Krajčí.