NA HORÁCH OPATRNE: Platí malá lavínová hrozba

Liptovský Hrádok 16. decembra (TASR) - V najvyšších polohách Veľkej Fatry je vo štvrtok mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. V ostatných pohoriach Slovenska prevláda malá lavínová hrozba, prvý stupeň. Informoval o tom Marek Biskupič zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.



Vo Veľkej Fatre sa nachádzajú vetrom previate dosky a vankúše, a to najmä na južne až východne orientovaných svahoch. "Lavínová situácia je variabilná s výskytom kritickej slabej vrstvy hranatozrnného snehu. Obzvlášť nebezpečné sú strmé trávnaté svahy, na ktorých je možné uvoľniť doskovú lavínu prevažne pri veľkom dodatočnom zaťažení," uviedol Biskupič.



Počas dňa sa ojedinele môžu vyskytnúť stredne veľké spontánne lavíny, a to najmä pri oteplení. Biskupič upozornil, že pozor si treba dávať na snehové dosky a vankúše z nafúkaného snehu tesne pod hrebeňmi, sedlami, skalnými stenami, v strmých žľaboch a muldách.



Ráno bolo na horách prevažne zamračené, ojedinele polooblačno. Oteplilo sa, teplota sa pohybovala od mínus piatich do dvoch stupňov Celzia. Fúkal mierny severný vietor. Výška snehovej pokrývky je na toto ročné obdobie podpriemerná a sneh je značne nerovnomerne rozmiestnený, dodal Biskupič.