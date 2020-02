Na horách platí mierna lavínová hrozba, varuje záchranná služba

Liptovský Hrádok 23. februára (TASR) - Vo všetkých slovenských pohoriach aktuálne platí mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. TASR o tom informoval Martin Buliak zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.



"Za poslednú periódu sneženia pripadlo do 15 centimetrov prachového snehu, ktorý vietor previal na záveterné svahy južných, juhovýchodných a východných orientácií. Tu sa uložil vo forme nebezpečných snehových dosiek a vankúšov, ktoré nie sú previazané s podkladovou vrstvou. Je možné ich uvoľniť hlavne pri veľkom dodatočnom zaťažení," konkretizoval Buliak. Hrebene a náveterné žľaby sú podľa neho tvrdé až ľadové, pohyb je možný len za pomoci stúpacích želiez.



Ráno bolo na horách jasné počasie. Oteplilo sa, teplota sa pohybovala od mínus siedmich na hrebeňoch hôr do nula stupňov Celzia na podhorí. Počas sobotňajšieho (22. 2.) dňa a noci fúkal silný severozápadný vietor, ktorý mal silu víchrice a na vrcholoch hôr dosahoval v nárazoch do 90 kilometrov za hodinu, dodal Buliak.