Liptovský Hrádok 22. apríla (TASR) – V najvyšších pohoriach Slovenska je malé lavínové nebezpečenstvo, prvý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Informoval o tom Marek Biskupič zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby s tým, že lavínová situácia na horách je typicky jarná a ľahko čitateľná.



"Na slnkom osvetlených svahoch sa môžu poobede vytvárať malé spontánne lavíny alebo splazy z mokrého a ťažkého snehu. Ojedinele nebezpečné môžu byť vysoko položené extrémne strmé svahy v žľaboch, depresiách a pod stenami všetkých expozícií," upozornil Biskupič.



Väčšie riziko podľa neho predstavuje pošmyknutie sa na tvrdom, zľadovatenom svahu. Snehová pokrývka je vo vyšších nadmorských výškach rozložená nerovnomerne.



V stredu ráno bolo na horách jasno. Teplota sa pohybovala od mínus šiestich do plus dvoch stupňov Celzia. Fúkal prevažne severný vietor do šiestich, v nárazoch do 12 metrov za sekundu. Súvislejšia snehová pokrývka sa podľa Biskupiča nachádza od asi 1700 metrov nad morom.