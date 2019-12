V najvyšších polohách Tatier trvá malé lavínové nebezpečenstvo

Liptovský Hrádok 22. decembra (TASR) - Počasie na horách bude v nedeľu ovplyvňovať tlaková níž, v najvyšších polohách pohorí, nad 1900 metrov nad morom, lokálne pripadlo do desať centimetrov nového snehu. V najvyšších polohách Nízkych, Západných a Vysokých Tatier pretrváva malé lavínové nebezpečenstvo. V nižších polohách, v Malej a Veľkej Fatre vplyvom absencie snehovej pokrývky momentálne neplatí žiaden stupeň lavínového nebezpečenstva. TASR o tom informoval Martin Buliak zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.



Vplyvom veľmi malej snehovej pokrývky sa lavínové nebezpečenstvo viaže na záveterné žľaby a oblasti pod hrebeňmi a sedlami najvyšších polôh severných, severovýchodných a severozápadných orientácií, čiže miesta, kde bolo previate väčšie množstvo nového snehu. "Na týchto miestach sa mohli vytvoriť, prípadne môžu tvoriť nebezpečné snehové vankúše a dosky. Uvoľnenie lavín v týchto miestach je možné najmä pri veľkom dodatočnom zaťažení na ojedinelých plochách vo veľmi strmom teréne spomínaných orientácií," upozornil Buliak.



V nedeľu ráno prevládalo na horách zamračené počasie s mrholením. Teploty vystúpili o 7.00 h v dolinách na šesť stupňov Celzia, na vrcholoch hôr najvyšších polôh na mínus päť stupňov Celzia. Počasie v nedeľu bude ovplyvňovať tlaková níž, ktorá prinesie postupné ochladzovanie. Za poslednú periódu sneženia pripadlo lokálne do desať centimetrov nového vlhkého snehu. Sneh padal len v najvyšších polohách a prešiel z dažďa do sneženia, čo pozitívne ovplyvnilo jeho previazanie s tvrdou podkladovou ľadovou vrstvou. Na mnohých miestach sa nalepil na suť alebo skalné bloky. Sneh je uložený hlavne na záveterných stranách hrebeňov a v žľaboch severných orientácií. Do 1800 metrov nad morom sa snehová pokrývka nenachádza a vyššie je všeobecne podpriemerná.