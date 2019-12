V najvyšších polohách Vysokých Tatier je malé lavínové nebezpečenstvo

Liptovský Hrádok 1. decembra (TASR) - Súvislá snehová pokrývka na horách je od výšky 1200 metrov nad morom, v Tatrách nad 2000 metrov dosahuje desať až 70 centimetrov. V najvyšších polohách Vysokých Tatier trvá aj dnes malé lavínové nebezpečenstvo, prvý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Informoval o tom Filip Kyzek zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.



Vo vysokohorských žľaboch a muldách Vysokých Tatier, najmä severovýchodných, východných a juhovýchodných expozícií, sú na staršom snehu naviate snehové dosky a vankúše s výškou snehu od 20 do 50 centimetrov.



"Uvoľnenie lavíny je v strmom až extrémnom teréne spomenutých orientácií možné pri veľkom dodatočnom zaťažení. Spontánne lavíny, s výnimkou splazov, sa neočakávajú," upozornil Kyzek.



Ráno bolo na horách jasno a mrazivo. Teplota vzduchu sa pohybovala v rozpätí od mínus 14 do mínus päť stupňov Celzia. Na hrebeňoch fúkal vietor západných smerov s rýchlosťou len do piatich metrov za sekundu.



Za posledných 24 hodín pripadlo miestami do centimetra nového snehu. Súvislá snehová pokrývka sa nachádza od výšky približne 1200 metrov nad morom, jej výška je od poprašku do 15 centimetrov. V Tatrách nad 2000 metrov dosahuje desať až 70 centimetrov. Vďaka predchádzajúcemu vetru je však veľmi nerovnomerne rozložená, na záveterných miestach sú vytvorené snehové dosky, vankúše a preveje.