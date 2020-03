V Tatrách platí mierne lavínové nebezpečenstvo nad 1600 metrov

Liptovský Hrádok 6. marca (TASR) – Vo Vysokých, Západných a Nízkych Tatrách platí nad hranicou 1600 metrov nad morom mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. V Tatrách pod hranicou 1600 metrov nad morom, v Malej Fatre a Veľkej Fatre platí malé lavínové nebezpečenstvo, prvý stupeň. TASR o tom informoval Martin Bešinský zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.



"Počas noci fúkal silný, prevažne juhozápadný vietor, ktorý nový sneh previeva na záveterné svahy. Tu sa tvoria nestabilné snehové dosky a vankúše, ktoré je možné uvoľniť najmä pri veľkom dodatočnom zaťažení. Naopak, v nižších polohách sa sneh vplyvom predošlého oteplenia a následného zmrznutia stabilizoval a je skôr tvrdý až ľadový. Počas dnešného dňa má naďalej snežiť a fúkať silný vietor, hlavne v doobedňajších hodinách, preto je lavínové nebezpečenstvo postupne stúpajúce," upozornil Bešinský.



Ráno bolo na horách hmlisté počasie so snežením a silným vetrom. Teplota sa pohybovala v rozmedzí od mínus 10 do mínus dvoch stupňov Celzia. Fúkal prevažne juhozápadný vietor so silou 20 metrov za sekundu (m/s), v nárazoch aj cez 24 m/s, dodal Bešinský.