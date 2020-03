V Tatrách stále platí druhý stupeň lavínovej hrozby

Liptovský Hrádok 22. marca (TASR) – Vo Vysokých, Západných a Nízkych Tatrách, v polohách nad 1500 metrov nad morom, sa vytvorilo mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Vo Fatrách a v nižších polohách Tatier je len malá lavínová hrozba, prvý stupeň. TASR o tom v nedeľu informoval Filip Kyzek zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (HZS).



"Problematický je najmä nový previaty sneh na starom zmrznutom podklade. Jeho výška a hlavne rozmiestnenie je veľmi nepravidelné. Počas sneženia a aj po ňom fúkal veľmi silný severný vietor, ktorý nový sneh uložil najmä na záveterné svahy, do žľabov a pod sedlá. Na tvrdom podklade sa tak vytvorili menej stabilné snehové dosky, vankúše a preveje," uviedol Kyzek. Uvoľnenie lavíny v týchto miestach je podľa neho možné pri väčšom dodatočnom zaťažení. Samovoľné lavíny sa neočakávajú.



Po sobotňajšom (21. 3.) prechode studeného frontu sa prudko ochladilo. Teploty vzduchu sa v nedeľu ráno pohybovali od mínus 21 do mínus ôsmich stupňov Celzia. Fúkal silný, prevažne severný vietor s rýchlosťou päť až 15 metrov za sekundu. "Počas sobotňajšieho sneženia pripadlo od päť do 20 centimetrov nového suchého snehu. Povrch snehovej pokrývky je však rôznorodý, strieda sa starý zmrznutý firn s novým snehom, ktorého je na záveterných miestach viac ako 20 centimetrov," dodal Kyzek.