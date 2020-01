Vo všetkých pohoriach platí prvý stupeň lavínovej hrozby

Liptovský Hrádok 25. januára (TASR) – Vo všetkých slovenských pohoriach platí malé lavínové nebezpečenstvo, prvý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Pretrváva inverzné počasie ovplyvňované masívnou tlakovou výšou. TASR o tom informoval Martin Buliak zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.



Snehová pokrývka je podľa Buliaka na väčšine miest dobre spevnená a stabilizovaná. Ráno je jej povrch tvrdý, miestami zľadovatený a hrozí nebezpečenstvo pošmyknutia sa. "V popoludňajších hodinách sa tendencia lavínovej hrozby na južných svahoch mierne zvyšuje. Môžu sa tu uvoľniť samovoľné spontánne malé lavíny," upozornil.



Dnes ráno bolo na horách jasné počasie, v kotlinách hmla. Teploty sa pohybovali v rozsahu od mínus troch na vrcholoch hôr po mínus štyri stupne Celzia v horských dolinách. Vo všetkých polohách prevláda severozápadný vietor s rýchlosťou do piatich metrov za sekundu, v najvyšších polohách fúka do siedmich metrov za sekundu, v nárazoch do desiatich metrov za sekundu, ako dodal Buliak.