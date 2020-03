Vo vysokých polohách Tatier platí mierne lavínové nebezpečenstvo

Liptovský Hrádok 7. marca (TASR) – Vo vysokých polohách Vysokých, Západných a Nízkych Tatier platí mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. V nižších polohách Tatier, v Malej a Veľkej Fatre platí malé lavínové nebezpečenstvo, prvý stupeň. TASR o tom informoval Martin Bešinský zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.



"Snehová pokrývka je vo všeobecnosti dobre spevnená. S výnimkou záveterných žľabov a múld, kde sa stále nachádzajú menej stabilné snehové dosky a vankúše, ktoré je možné uvoľniť najmä pri veľkom dodatočnom zaťažení. Upozorňujeme, že počas piatka (6. 3.) a noci fúkal silný vietor severozápadných a západných smerov, ktorý tieto nestabilné vrstvy vytváral. Lavínová situácia by sa mala počas dňa postupne stabilizovať," uviedol Bešinský.



Ráno bolo na horách jasné až polooblačné počasie s prechodnou hmlou. Teplota sa pohybovala v rozmedzí od mínus ôsmich do nula stupňov Celzia na podhorí. Bolo takmer bezvetrie alebo len slabý vánok juhozápadného smeru do dvoch metrov za sekundu (m/s), s občasnými nárazmi do šiestich m/s, dodal Bešinský.