Výletná loď Bohemia začne vďaka zlepšeniu situácie premávať skôr

Kvakovce 4. júna (TASR) – Vďaka zlepšeniu epidemiologickej situácie začne výletná loď Bohemia brázdiť vody vodnej nádrže Domaša o niekoľko týždňov skôr oproti predpokladu. Prvé náučné okružné plavby absolvuje v sobotu 5. júna. Ako pre TASR priblížil Radovan Kapraľ, starosta obce Kvakovce, ktorá je prevádzkovateľom Bohemie, aj tento rok sa budú na lodi organizovať pravidelné koncerty, v rekreačných oblastiach je pripravených aj niekoľko väčších podujatí.



Výletná loď Bohemia bude zatiaľ do oficiálnej letnej sezóny pravidelne premávať počas víkendov, cez pracovné dni len v prípade väčších objednávok. Pre hygienicko-bezpečnostné opatrenia znížili počet predávaných lístkov, pasažierom bude dostupná len horná, otvorená paluba. Cestujúci budú musieť mať prekryté horné dýchacie cesty.



Projekt Bohemia spieva, pravidelné koncerty na lodi, sa začne podľa Kapraľových slov v druhej polovici júna. "Nadväzujeme na projekt minulého roka, keď na lodi vystúpia úspešné slovenské kapely. Prvý koncert je 17. júna, bude to každý štvrtok. Takisto pripravujeme sériu romantických plavieb, každý piatok, sobotu a niekedy aj v nedeľu, kde pôjde loď podvečer na okružnú plavbu po Domaši so živou hudbou, svetielkami," ozrejmil.



Oficiálne a podľa Kapraľa "veľkolepé" otvorenie letnej turistickej sezóny v podobe Slovenského Navalis je naplánované na sobotu 26. júna. "Bude svätá omša, ktorú bude hudobne sprevádzať hudba PUĽS-u, ktorý sa predstaví i samostatne, vystúpi aj Lúčnica, bude aj ohňostroj," priblížil. Ako doplnil, aj tento rok sa na Domaši uskutočnia cyklistické preteky, diaľkové plávanie, hiphopový festival, pripravuje sa i podujatie v spolupráci s rezortom obrany či hudobno-tanečná šou The Duchon’s.



Počas prvého roka prevádzky lode Bohemia (2019) sa ňou previezlo viac ako 20.000 ľudí, v roku 2020 aj napriek pandémii nového koronavírusu vyše 38.000.