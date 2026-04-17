Tusk: Fico je v EÚ relatívne lojálny a nebude predstavovať problém
Poľský premiér zároveň zdôraznil, že diskusia o zrušení práva veta je citlivá a Poľsko by k nej malo pristupovať opatrne.
Varšava 17. apríla (TASR) - Poľský premiér Donald Tusk v piatok vyhlásil, že premiér SR Robert Fico sa v európskych otázkach správa relatívne lojálne a podľa jeho slov nebude po porážke predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána predstavovať zásadný problém pre fungovanie Európskej únie. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.
„Premiér Fico - aký je, taký je -, ale v európskych otázkach sa snaží byť relatívne lojálny a myslím si, že môžem povedať, že mám na neho vplyv, pokiaľ ide o jeho správanie v Európe, a mám dôvody sa domnievať, že najmä po porážke Orbána nebude predstavovať zásadný problém,“ uviedol Tusk na tlačovej konferencii.
Predseda poľskej vlády to uviedol v reakcii na diskusiu o možnom zrušení princípu jednomyseľnosti v EÚ, ktorý v poslednom období vyvolal napätie najmä pre blokovanie niektorých rozhodnutí zo strany Maďarska.
Poľský premiér zároveň zdôraznil, že diskusia o zrušení práva veta je citlivá a Poľsko by k nej malo pristupovať opatrne. Podľa neho princíp jednomyseľnosti v minulosti pomáhal najmä menším a stredne veľkým štátom presadzovať svoje záujmy.
„Skôr si myslím, že Európska únia by mala opäť uveriť vo svoju silu - nie prostredníctvom väčšieho množstva regulácií a nútenej spolupráce, ale definovaním spoločného záujmu,“ povedal.
Príležitosť vidí skôr v rozšírení spolupráce s krajinami mimo EÚ, ako napríklad Nórsko či Island, ktorý bude mať čoskoro referendum o otázke členstva v EÚ. Podľa premiéra sa diskutuje aj o možnosti nadštandardnej spolupráce s Kanadou.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
