Tusk: Ak národné vlády neochránia slobodu slova, tak nepomôže ani EÚ

Bratislava 22. februára (TASR) – Ak národné vlády s políciou a súdnictvom nedokážu ochrániť slobodu slova, tak ju nemáte šancu ochrániť na európskej úrovni. Myslí si to predseda Európskej ľudovej strany (EĽS) Donald Tusk, ktorý reagoval na otázku TASR, ako môže EÚ zlepšiť ochranu novinárov a slobody slova. Tusk bol v sobotu vzdať úctu pri pamätníku zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej na bratislavskom Námestí SNP spolu so zástupcom mimoparlamentnej koalície PS-Spolu Miroslavom Beblavým.



„Ján Kuciak sa stal symbolom pravdy, slobody a úprimnosti vo verejnom živote pre všetkých Európanov,“ myslí si Tusk, ktorý si v Bratislave Kuciaka a Kušnírovú uctil položením venca a zapálením sviečky. Podľa predsedu EĽS je na Slovensku dosť ľudí, ktorí vedia ochrániť krajinu proti korupcii, zlu a klamstvám. „Veľakrát v histórii Slováci ukázali múdrosť a odvahu a verím, že ju ukážete aj teraz,“ doplnil Tusk.



Sloboda slova nemôže podľa Tuska existovať bez nezávislého súdnictva. To je preňho prvou podmienkou na to, aby boli ľudia chránení pred tragédiami, aká sa udiala pred dvoma rokmi vo Veľkej Mači.



„Najväčšia ochrana pre ľudí, ktorí odhaľujú kauzy, je vedomosť, že sa verejnosť a orgány dívajú, že nie ste sám. Najhoršie je vedieť, že vám niekto môže ublížiť a nič sa nestane,“ doplnil Beblavý.



Donald Tusk sa v Bratislave okrem spomienky na Kuciaka zúčastnil aj na slávnostnej Rade KDH pri príležitosti 30. výročia jeho vzniku.



Novinára Jána Kuciaka zavraždili spolu s jeho snúbenicou Martinou Kušnírovou 21. februára 2018 v ich dome v obci Veľká Mača. Z vraždy je obžalovaný aj Marian K., ktorý si ju mal podľa prokuratúry objednať ako pomstu za Kuciakove články o jeho ekonomickej trestnej činnosti. Po dvojnásobnej úkladnej vražde sa konali pochody za Jána a Martinu a Za slušné Slovensko, ktoré organizovala rovnomenná iniciatíva. Situácia po vražde si vyžiadala zmenu vlády, kabinet Roberta Fica vystriedala exekutíva Petra Pellegriniho (obaja Smer-SD).