TV Markíza pripravuje diskusné relácie k parlamentným voľbám

Bratislava 27. januára (TASR) - Televízia Markíza prinesie v súvislosti s blížiacimi sa parlamentnými voľbami sériu predvolebných diskusií. Vysielať ich začne v sobotu (15. 2.), priestor v nich dostanú zástupcovia všetkých 25 kandidujúcich subjektov. Informoval o tom PR manažér televízie Lukáš Kočišek.



"Do jednotlivých relácií sme ich pozývali podľa kľúča schváleného Radou pre vysielanie a retransmisiu, čiže od tých s najnižšími až po najvyššie volebné preferencie, tak ako nám to ukázali prieskumy dvoch renomovaných agentúr Focus a Ako. Zástupca každého kandidujúceho subjektu bude mať rovnaký čas diskutovať na najdôležitejšie témy, ako aj predstaviť svoj volebný program," povedal riaditeľ Centra spravodajstva a publicistiky TV Markíza Henrich Krejča.



V deň volieb, teda v sobotu 29. februára pred 22.00 h, pripravuje televízia reláciu s názvom Voľby 2020 - Volebná noc. "Bezprostredne po zatvorení volebných miestností prinesieme výsledky exkluzívneho exit pollu agentúry Focus, ktorý divákom naznačí, ako voľby dopadli," priblížil Krejča s tým, že budú prezentovať aj priebežné výsledky z údajov štatistického úradu. Dodal, že v rámci relácie prinesú aj informácie naživo z volebných centrál relevantných kandidujúcich subjektov.



Volebné vysielanie bude na TV Markíza pokračovať aj deň po voľbách, teda v nedeľu 1. marca, kedy prinesie povolebnú diskusiu so zástupcami tých politických subjektov, ktoré sa dostanú do parlamentu.