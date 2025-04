TV priblížia poslednú rozlúčku s pápežom v mimoriadnom vysielaní

Bratislava 25. apríla (TASR) - Priame prenosy doplnené rozhovormi s relevantnými hosťami i priamymi vstupmi z Vatikánu budú vo vysielaní slovenských televízii sprevádzať sobotňajšie (26. 4.) mimoriadne vysielanie venované pohrebu pápeža Františka.



STVR odvysiela mimoriadnu reláciu nielen na spravodajskom okruhu :24, ale aj na Jednotke. „Priamy prenos z pohrebu Svätého otca spolu s rozhovormi v štúdiu a vstupmi priamo z Vatikánu budeme vysielať od 9.00 h do 13.00 h, jeho súčasťou bude i priamy prenos z prevozu tela pápeža do baziliky Santa Maria Maggiore,“ informoval PR manažér STVR Filip Púchovský.



Život a odkaz zosnulého pápeža pripomenú v televíznom vysielaní okrem spravodajstva viaceré dokumenty a tematické relácie. „V sobotu večer o 20.30 h ponúkne Jednotka dvojdielny dokument Volajte ma František,“ priblížil Púchovský.



Upozornil, že pohreb pápeža Františka bude počas soboty rezonovať aj v rozhlasovom vysielaní STVR. Rádio Slovensko odvysiela v sobotu po 9.00 h Mimoriadne štúdio, ktoré ponúkne publicistické materiály o živote a odkaze pápeža Františka, ako aj priame vstupy z miesto rozlúčky. „K spomienke na pápeža sa vráti vo svojom vysielaní aj v nedeľu v relácii Dobré ráno, Slovensko, ktorej súčasťou bude rozhovor moderátora Štefana Chrappu s kňazom Rastislavom Čížikom,“ informoval Púchovský. Dodal, že tematické relácie so spomienkou na pápeža Františka budú súčasťou víkendového vysielania aj ďalších rozhlasových okruhov - Rádia Regina, Rádia Devín, Rádia Patria či digitálnej programovej služby Rádio Litera.



TV JOJ bude vo vysielaní spravodajského kanálu JOJ 24 pietnu udalosť mapovať takisto prostredníctvom priameho prenosu z Vatikánu, odborných komentárov i rozhovorov s hosťami v štúdiu. „Program sa začne rozhovorom s bývalým vedúcim slovenskej redakcie Vatikánskeho rozhlasu a jezuitským pátrom Jozefom Bartkovjakom a odborníčkou na protokol a etiketu Katarínou Strýčkovou,“ priblížila hovorkyňa TV JOJ Lucia Tuhelová. Po odvysielaní priameho prenosu zo svätej omše bude mimoriadny program pokračovať rozhovormi v štúdiu, medzi hosťami nebudú chýbať odborník na zahraničnú politiku Pavol Demeš či bývalý papežský sakristián Pavol Benedik. „Diskusia sa zameria nielen na život a odkaz zosnulého pápeža Františka, ale aj na blížiace sa konkláve,“ dodala Tuhelová.



Aj televízia TA3 začne mimoriadne vysielanie k pohrebu pápeža od 9.00 h. „V rozhovoroch priamo z miesta konania bude hosťom dominikán Miroslav Konštanc Adam, najvyššie postavený Slovák vo Vatikáne,“ informoval riaditeľ pre externé vzťahy TA3 Igor Čekirda. „Ďalší hostia budú komentovať samotný priamy prenos pohrebu pápeža Františka,“ dodal. Informácie z diania vo Vatikáne i reakcie osobností bude TA3 prinášať počas celého dňa. „O 15.30 h tiež odvysielame rozhovor s kňazom saleziánom Mariánom Zacharom o zámere zosnulého pápeža vyhlásiť za svätého 15-ročného Taliana Carla Acutisa, ktorý má prezývku Boží influencer,“ dodal Čekirda.



Pápež František zomrel v pondelok (21. 4.) ráno vo veku 88 rokov. Na čele katolíckej cirkvi stál od marca 2013. Na Slovensku bude v sobotu štátny smútok.