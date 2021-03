T. Valášek odchádza z koalície, dôvodom sú okolnosti nákupu Sputniku

Bratislava 1. marca (TASR) - Poslanec Národnej rady (NR) SR Tomáš Valášek (Za ľudí) odchádza z vládnej koalície a vzdáva sa postu predsedu Výboru NR SR pre európske záležitosti. Oznámil to na sociálnej sieti. Dôvodom sú okolnosti nákupu ruskej vakcíny Sputnik V. Valášek tvrdí, že premiér Igor Matovič (OĽANO) sa namiesto vyvodenia zodpovednosti a nápravy v boji proti pandémii "uprel na zháňanie neoverenej ruskej vakcíny". Okrem premiéra kritizuje aj ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽANO), ktorý by mal podľa neho odstúpiť.



Poslanec napísal, že premiér sa rok po voľbách dopracoval k tomu, že nákup vakcíny sprevádza tajný vojenský let či záhadný sprostredkovateľ blízky ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi. Vláda Matoviča mala podľa Valáška po rokoch "Ficovho a Dankovho koketovania s extrémami európskej politiky navrátiť túto krajinu medzi normálne, rešpektované krajiny Západu".



Nákup neoverenej ruskej vakcíny predstavuje podľa Valáška okrem rizika podkopania dôvery občanov v očkovanie aj pľuvanec našim európskym partnerom. "Veď Igor Matovič nie je jediný, komu napadlo vykryť nedostatky vakcín Sputnikom. Ale normálne krajiny ako Nemecko či Rakúsko sa z úcty k zdraviu vlastných občanov a spoločnej európskej dohode rozhodli neurobiť tak bez súhlasu Európskej liekovej agentúry," pripomenul.



"Vstúpil som do tejto koalície s cieľom pomôcť urobiť zo Slovenska ešte váženejšieho hráča v Európe a vo svete. Preto som kandidoval do parlamentu, a preto som sa uchádzal o post predsedu výboru pre európske záležitosti," vyhlásil s tým, že zlyhania koalície prevážili drobné úspechy. "Už dlhšie avizujem, že mám zásadný problém so spôsobom, akým bojujeme s pandémiou. Ľudia umierajú a strácajú dôveru, že vláda vie, čo robí, a že ich vie vyviesť z tejto krízy. Preto som otvorene povedal, že minister zdravotníctva by mal odísť a jeho miesto by mal prebrať profesionál. Lebo pre normálnu vládu by malo byť neprijateľné, že rok od začiatku pandémie minister nemá poriadne rozchodené tak základné veci ako trasovanie nakazených," vyhlásil.



Valášek vyhlásil, že ide pomáhať budovať zodpovednú, odbornú a európsku alternatívu tejto vláde, "ktorá zabudla na hodnoty, pre ktoré ju ľudia zvolili".



Na košické letisko v pondelok priviezli prvú dodávku ruskej vakcíny. Premiér informoval, že Slovensko nakúpi dva milióny kusov tejto vakcíny. Minister zdravotníctva potvrdil, že očkovanie vakcínou bude dobrovoľné a bez obmedzenia veku. Začať by sa mohlo najskôr o dva týždne.