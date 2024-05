Tvorcovia Nedotknuteľných sú v slovenských kinách s komédiou Ťažký rok

Bratislava 17. mája (TASR) - Program slovenských kín spestrila vo štvrtok (16. 5.) francúzska komédia Ťažký rok od tvorcov filmu Nedotknuteľní, Érica Toledana a Oliviera Nakache. Režisérske duo sa po štyroch rokoch vracia na plátna kín s nekorektnou komédiou o dvoch zadlžených mužoch, ktorí sa pridajú k skupine klimatických aktivistov. "Viac ako klíma ich však zaujíma jedlo a alkohol zdarma," približuje film, ktorý má "zabávať, poučiť i provokovať" Asociácia slovenských filmových klubov (ASFK).



Albert a Bruno sa zoznámia úplnou náhodou. Zistia, že majú veľa spoločného - sú zadlžení po uši, majú problémy s bývaním a ich partnerky ich opustili. Obidvaja prežívajú skutočne ťažký rok. Pre čipsy a pivo zadarmo sa preto pokojne pridajú ku skupine mladých aktivistov na čele s očarujúcim dievčaťom prezývaným Kaktus. "Medzi transparentmi a dymom z dymovníc nájdu čerství priatelia spočiatku príležitosť k nekalým kšeftíkom, ale postupne získavajú späť stratenú energiu do života, pocit spolupatričnosti a túžbu po objatí," dodáva distribútor filmu.



Jeden z prvých impulzov na jeho nakrútenie dostali režiséri potom, ako na sociálnych sieťach našli video mladých demonštrantov, ktorí sa snažili zabrániť hordám zákazníkov pred vniknutím do obchodného domu počas dní zliav. Pri rešeršiach dvoch výrazne odlišných svetov, komerčno-kapitalistického a ekologicky zmýšľajúceho, sa stretli aj so skutočnými aktivistami, ktorých sa nakoniec rozhodli do filmu obsadiť. "Všetci aktivisti, ktorí vystupujú vo filme, okrem hlavných hercov, sú skutoční," hovorí o voľbe obsadenia nehercov Nakache. "Chceli s nami spolupracovať, pretože v tom videli príležitosť zviditeľniť sa. Bolo to zábavné, často nás dokonca kritizovali, že naša satira nie je dostatočne ostrá," dodáva Toledano.



Tvorba režisérskeho tandemu sa primárne zameriava na komediálny žáner inšpirovaný talianskou kinematografiou. Spoločne nakrútili niekoľko krátkometrážnych a osem dlhometrážnych filmov. Celosvetový úspech dosiahli štvrtým dlhometrážnym filmom Nedotknuteľní (2011), ktorý získal viacero ocenení. Stal sa nielen festivalovým, ale aj distribučným hitom a jeho celosvetové tržby sa vyšplhali na 426 miliónov dolárov. Všetky nasledujúce filmy boli uvedené v slovenskej distribúcii: príbeh chudobného prisťahovalca zo Senegalu Samba (2014), komédia Kým nás svadba nerozdelí (2017) i Výnimoční (2019), film o dvoch mužoch vedúcich spolok pre autistické deti.