Tvorcovia novej slovenskej komédie Villa Lucia predstavujú trailer

Bratislava 28. januára (TASR) – Komédiu, aká tu ešte nebola, avizujú tvorcovia nového slovenského filmu Villa Lucia. Divákom predstavujú trailer príbehu "o prvej láske a poslednej vlámačke". Filmová novinka má byť kombináciou dvoch divácky najpopulárnejších žánrov – romantickej komédie a kriminálneho filmu.



"Stavili v nej na silné, charizmatické herecké obsadenie, prepracované kaskadérske scény a najmodernejšie digitálne technológie, to všetko okorenené humorom, ktorý je poctou klasickým francúzskym komédiám," približuje distribučná spoločnosť Bontonfilm netradičný mix romantiky, akcie a humoru.



Film rozpráva príbeh trojice kamarátov, ktorých aj po tridsiatke spája spomienka na spolužiačku zo strednej, Luciu Renerovú (Hana Vagnerová). Cyril (Juraj Hrčka) si po niekoľkých teatrálnych pokusoch o samovraždu kvôli Lucii lieči nervy v psychiatrickej liečebni a práve dnes sa jej chce v rámci terapie za všetko ospravedlniť. Gorazd (Michal Kubovčík) je s Luciou zasnúbený a práve dnes musí svoj vzťah pred nestabilným Cyrilom utajiť. Svätopluk (Martin Meľo) sníva o tom, že práve dnes má poslednú šancu dať starú partiu dokopy.



Snaha urovnať nevyriešenú minulosť privedie rozhádanú trojicu do Luciinho rodného domu, kde hrdinovia narazia na ešte väčšiu prekážku. Nestráženú starú vilu majú totiž práve dnes v pláne vykradnúť dvaja skorumpovaní policajti. V ďalších úlohách sa predstavia Vlado Černý, Tomáš Mischura a Zdeněk Godla.



"Film je posledné ´veľké letné´ dobrodružstvo našich prerastených chlapcov. Veríme, že mužská časť publika sa zasmeje, pretože ´je to naozaj o nás´ a tá ženská, pretože ´je to naozaj o vás´," hovorí režisér a producent komédie Michal Kollár, známy krimithrillerom Červený kapitán. "Villa Lucia je generačná výpoveď mixnutá s elementmi ´zlodejskej´ komédie. No predovšetkým je to bláznivo poňatý príbeh prvej lásky," dodal režisér.



Komédia Villa Lucia príde do kín 9. marca.











Trailer: www.youtube.com/watch?v=DdRfo2cGAU8