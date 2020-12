Tvorcovia Služobníkov vychádzali aj z knihy Zápas o svedomie

Na snímke herci Samuel Polakovič (vľavo) a Samuel Skyva počas tlačovej konferencie pri príležitosti distribučnej premiéry filmu Ivana Ostrochovského: Služobníci 9. decembra 2020 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 9. decembra (TASR) – Do slovenských kín vstupujú dlho očakávaní Služobníci. Film Ivana Ostrochovského, ktorého distribúciu zastavila v marci prvá vlna pandémie a náhradný novembrový termín zas lockdown krajiny, prezentovali tvorcovia v stredu v Bratislave. Oceňovaná snímka, ktorú už videli diváci na vyše tridsiatich festivaloch a na piatich svetadieloch, má za sebou úspešný predpremiérový týždeň, počas ktorého sa dostala na druhé miesto v rebríčku návštevnosti filmov.Píše sa rok 1980. Michal a Juraj sú študenti kňazského seminára v totalitnom Československu. Vedenie fakulty sa zo strachu pred zatvorením školy snaží formovať seminaristov do podoby vyhovujúcej režimu. Každý z mladých bohoslovcov sa musí rozhodnúť, či podľahne pokušeniu a zvolí si ľahšiu cestu kolaborácie alebo cestu svedomia a dostane sa tak pod drobnohľad cirkevného odboru Štátnej bezpečnosti.Scenáristi tému morálneho konfliktu kňazov s kolaboráciou v období komunistickej totality objavili vďaka Vladimírovi Zboroňovi, v Služobníkoch stvárňuje postavu tajomníka školy, v roku 1982 - 84 študoval na bohosloveckej fakulte. "" povedal pre TASR Ostrochovský. Režisér, spoluscenárista a producent ďalej priznal, že jeho zámerom nebolo vo filme zmapovať to, ako 40 rokov narábal štát s cirkvou a veriacimi. "Ostrochovský v Služobníkoch veľa narába s tichom a spomalenými zábermi. "" dodal k dráme, v ktorej chytrý divák môže vidieť zárodky žánrov ako film noir, thriller či horor: "," dodal Ostrochovský k svojmu druhému celovečernému filmu.V Služobníkoch vychádzal aj z knihy Jána Šimulčíka Zápas o svedomie. "" zhodnotil Šimulčík. Historik pripomenul, že od spomínanej hladovky uplynulo tento rok 40 rokov: "."Film vznikol v koprodukcii Slovenska, Rumunska, Česka a Írska, k domácemu publiku prichádzajú desať mesiacov po svetovej premiére na Berlinale. Scenár čierno-bielej drámy napísala spolu s Ivanom Ostrochovským a Marekom Leščákom Rebecca Lenkiewicz, ktorá vytvorila scenár k oscarovej snímke Ida. "" poznamenal Leščák k Služobníkom.Dráma má vo štvrtok 10. decembra tretiu ohlásenú distribučnú premiéru v kinách. "" uviedla za distribučnú spoločnosť Filmtopia Silvia Učňová Kapustová.