Tvrdoň smrekový je ďalším škodcom tatranského lesa

Vysoké Tatry 5. júna (TASR) – Tatranský les má po lykožrútovi smrekovom ďalšieho škodcu tvrdoňa smrekového, ktorý ohrýza kôru mladých ihličnatých stromov, akými sú smreky, borovice, smrekovce a jedle. Informujú o tom na sociálnej sieti Štátne lesy Tatranského národného parku (TANAP) s tým, že vznikom nového lesa na kalamitných plochách došlo k rozšíreniu tohto škodcu.



Podľa Štátnych lesov TANAP-u ohrýzaním kôry sa vytvárajú rany a následne vniká do dreva hniloba. Pri silnejšom napadnutí môže strom tiež uhynúť priamo na následky zranenia. Lesníci odchytávajú tvrdone do takzvaných korýtok, prípadne lapacích kôr, ktoré inštalujú v ohrozenej oblasti. Odchytom chránia mladé stromy a zároveň monitorujú výskyt škodcov v jednotlivých oblastiach.



„Rekordné hodnoty boli v súčasnom období zaznamenané na území ochranného obvodu Podbanské, kde do jedného korýtka bolo odchytených za týždeň aj viac ako sto jedincov,“ uvádzajú Štátne lesy TANAP-u. Dospelý jedinec žije až štyri roky a odborníci píšu, že jeden chrobák dokáže za svoj život zničiť aj viac malých stromov.