Tým, kde a ako pracujeme vieme planéte ublížiť aj pomôcť

Bratislava 4. októbra (OTS) - Naše hospodárenie a fungovanie za posledné stáročia vystavili planétu extrémnej záťaži. Pohodlnosť nás doviedla k nakopeným skládkam, lesom bez stromov, oceánom plných plastov či ovzdušiu, ktorým sa doslova hmýri CO2.vysvetľuje Podujatie FTRNW s príznačným názvom TECH FOR GOOD pod hlavičkou inovatívnych coworkingových priestorov HubHub, sa bude konať už 13. októbra v eventových priestoroch spoločnosti v Bratislave.Energetická, klimatická a ekonomická kríza. Aj takto by sme mohli opísať aktuálne dianie na Slovensku, ale aj vo svete. Dopady pritom cítime vo všetkých sférach, vrátane sveta práce a kancelárií. Ako vieme vplyv krízy minimalizovať, pomôcť pri ochrane planéty a ušetriť pritom aj nemalý balík peňazí? Dokážu aj kancelárie, v ktorých pracujeme, prispieť na našej ceste k nulovým emisiám a pomôcť pri prechode na obehové hospodárstvo? A čo je dôležité, aký to môže mať dopad na tzv. „well-being“? Podľa odborníkov môžu byť povestnou „barličkou“ práve technológie a s nimi spojené environmentálne otázky.HubHub – predošlýý ročník podujatia FTRNWDáta HB Reavis, materskej spoločnosti HubHub , ktorá je medzinárodným poskytovateľom pracovných priestorov a pod jej hlavičkou vzniklo viacero inovatívnych kancelárskych priestorov (okrem coworking-u HubHub napríklad aj kancelárie Qubes) hovoria jasnou rečou. Podľa nich budú pracovné prostredie budúcnosti definovať práve technológie, sociálne a demografické aspekty či aktuálne dianie. Pre 55 % mladej pracujúcej generácie je najväčšou prioritou práve udržanie fyzického a duševného zdravia na pracovisku. Zároveň, 90 % mileniálov je ochotných si priplatiť za ekologické produkty či služby. Rovnaké percento vyhľadáva prácu vo firme, ktorá využíva vo svojich stratégiách princípy ESG agendy. Potrebu technológií podporuje, že 37 % firiem už začalo využívať umelú inteligenciu, čo je za posledné 4 roky nárast o 270 %.vysvetľuje. Dodáva tiež, že na tejto zodpovednej filozofii fungujú aj co-workingové priestory HubHub či flexibilné kancelárie Qubes.Práve to, že pri ochrane planéty môžeme pomôcť všetci (jednotlivci aj firmy), je hlavnou myšlienkou podujatia FTRNW. Ich zodpovednosť však nie je postavená len na téme udržateľnosti. Druhou, no nie menej dôležitou, stranou mince je aj ich sociálna zodpovednosť. A práve to definuje aj aktuálne stratégie nielen súkromnej, ale aj verejnej sféry. O tom, ako na environmentálne otázky reagujú jedny z najväčších a najznámejších firiem, budú v panelových diskusiách diskutovať ich predstavitelia.HubHub – predošlýý ročník podujatia FTRNWV prvom paneli budú diskutovať o tom, ako môže digitalizácia pomôcť pri pozitívnych zmenách v spoločnosti. V paneli sa stretnú Eva Pavlíková (Česko.Digital), Petra Dzurovčinová (Mesto Bratislava) a Norbert Kurilla (poradca prezidentky SR pre životné prostredie, energetiku, zmenu klímy a podnikateľské prostredie). V druhom paneli, zameranom na minimalizáciu odpadu pomocou technológií a rôznych iniciatív v praxi, budú diskutovať predstavitelia známych firiem ako je Tesco SK, CYRKL, Ikea, Disraptors či INCIEN.Zaujímajú vás odpovede na to, ako môžeme technológiami prispieť napríklad k zníženiu množstva odpadu, ktorý produkujeme, alebo dokonca zmeniť spoločnosť k lepšiemu? Alebo ako môže digitalizácia pomáhať pri spoločensky dôležitých témach či to, aké iniciatívy a technológie pomôžu minimalizovať náš dopad na životné prostredie?Aj o tom budú diskutovať domáci, ale aj zahraniční odborníci na podujatí FTRNW 2022 Tech For Good pod taktovkou HubHub vo vlastných priestoroch v bratislavskom Twin City C. Viac informácií o podujatí či bezplatnú registráciu nájdete na https://ftrnw.org/